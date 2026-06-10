Apple AirPods'a güncelleme: Yapay zeka destekli Siri artık kulaklığınızda

Apple, WWDC 2026 etkinliğinde iOS 27, iPadOS 27 ve macOS Golden Gate sürümlerini tanıttı. Şirket bu etkinlikte AirPods modelleri için de yeni yazılım özellikleri duyurdu. Bahsi geçen bu özellikler, yayınlanan yeni beta güncellemesiyle birlikte kullanıcılara ulaşmaya başladı.

Apple; AirPods Pro 3, AirPods 4 ve AirPods Pro 2 modelleri için yeni bir beta yazılımı dağıtıyor. Geliştiricilere sunulan bu test sürümü, etkinlikte sözü edilen iOS 27 özelliklerini kulaklıklara taşıyor.

ARAYÜZ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Güncellemenin getirdiği ilk büyük yenilik kulaklığın arayüzünde karşımıza çıkıyor. Apple, menü düzenini daha anlaşılır hale getirdi. Bu sayede en çok ihtiyaç duyduğun özelliklere doğrudan ulaşıyorsun.

KİŞİSEL SES AYARI GELDİ

Yeni sürümle birlikte AirPods modellerine özel bir ses eşitleyici (EQ) menüsü ekleniyor. "Özel" seçeneğini kullanarak ses frekanslarını kendi zevkine göre değiştirebiliyorsun. Beş farklı seviye sunan bu ayar, yaptığın değişiklikleri anlık olarak sese yansıtıyor.

SİRİ YAPAY ZEKA DESTEĞİ KAZANDI

Artık AirPods üzerinden Siri'nin yeni yapay zeka özelliklerini kullanabiliyorsun. Kulaklığa vereceğin sesli komutlarla yapay zeka destekli aramalar yapabilir, dosyaları analiz edebilir ve karmaşık işlemleri kolayca tetikleyebilirsin.

Bu güncelleme şu an sadece geliştiriciler için açık durumda. Apple, önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılar için kararlı sürümü yayınlayacak. Kulaklığın uyumluysa, genel güncelleme çıktığında yüklemeyi unutma.