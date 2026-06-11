İşte haydut ABD'nin İran'a yaptığı dayatma

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD ve İran’ın saldırılara rağmen mesaj alışverişini sürdürdüğünü, görüşmelerde İran’ın dondurulmuş fonlarının nasıl serbest bırakılacağı konusunda fikir ayrılığı yaşandığını aktardı.

Reuters haber ajansına konuşan üç İranlı kaynak ve bir Avrupalı yetkiliye göre, İran ve ABD arasındaki düşmanlığı sona erdirme yönünde bir mutabakata varılması amacıyla yürütülen çabalar yoğunlaştı. Kaynaklar, devam eden gerginliğe rağmen İran ve ABD’nin mutabakat zaptının detayları konusunda hala mesaj alışverişinde bulunduğunu belirtti.

İran kaynakları siyasi bir uzlaşmaya varıldığını, ancak İran’ın yabancı bankalarda dondurulmuş milyarlarca dolarlık petrol gelirinin serbest bırakılmasına yönelik mekanizma da dahil olmak üzere bazı konuların ayrıntılı olarak görüşülmesi gerektiğini aktardı. İranlı kaynaklardan biri, "İran, dondurulmuş fonlarından 6 ila 12 milyar doların Tahran’a iade edilmesini isterken, Washington insani yardım malzemeleri için fonların aşamalı olarak serbest bırakılmasını istiyor ve fonların İran’a doğrudan iade edilmesini reddediyor" dedi.

Üst düzey Avrupalı yetkili ise, "Şu anda görüşmeler çok hassas bir şekilde teknik detaylara ve mali miktara, kısacası İran’ın sahip olacağı likidite seviyesine odaklanıyor" diye konuştu.

GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

İran kaynaklarına göre Tahran yönetimi önceliğini kapsamlı bir uzlaşmaya değil, ülkenin dondurulmuş varlıklarını serbest bırakarak ve savaşı sona erdirerek asgari düzeyde nefes alma alanı sağlayacak bir çerçeveye dayandırıyor. İranlı kaynaklardan biri, iki taraf arasındaki askeri çatışmanın çıkmaza girdiğini ve hiçbir tarafın bu çıkmazı kıramadığını söyledi.

Kaynak, "Askeri açıdan bakıldığında bu savaş çıkmaz sokaktır. ABD’liler İran’a saldırarak hedeflerine ulaşamadı. Müzakerelerde ilerleme kaydedildi. Son askeri çatışmalar, bir anlaşmanın duyurulması için hazırlık olabilir. Elbette her şey mümkün, hatta tam ölçekli bir savaşa geri dönüş bile" ifadelerini kullandı.

Başka bir İranlı kaynak ise, Tahran’ın ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek ABD’nin deniz ablukasının kaldırılmasını istediğini söyledi. Kaynaklara göre İran, çeşitli nedenlerle özellikle ekonomik baskılar ve belirsizlikten halkın yorgun düşmesiyle "ne savaş ne de barış" durumuna son vermek istiyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dün yaptığı açıklamada, "Bu ne savaş ne de barış durumundan çıkmalıyız. Savaş kesinlikle İran’ın çıkarına değil. Ancak bu, ABD’nin topraklarımıza karşı saldırganlıkta bulunması durumunda teslim olacağımız veya geri adım atacağımız anlamına gelmez. Onlar hayal kurmaya devam edebilirler" demişti.