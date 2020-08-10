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Yerel

Tarihe ışık tutuluyor! İnsanlık tarihine festival tadında yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Arkeofest 2020 ile kentin tarihi değerini ülke vitrinine çıkaracak bir etkinliğe daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:33:00 - 2020-08-10 10:39:45
Tarihe ışık tutuluyor! İnsanlık tarihine festival tadında yolculuk

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Arkeofest 2020, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere arkeoloji meraklılarını Aktopraklık Höyük Arkeopark’ta buluşturdu. Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeopark’tan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi değerini ülke vitrinine çıkaracak bir etkinliğe daha imza attı.

Yeni Akit Gazetesi

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