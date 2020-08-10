Tarihe ışık tutuluyor! İnsanlık tarihine festival tadında yolculuk

Hasan Özan Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Arkeofest 2020, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere arkeoloji meraklılarını Aktopraklık Höyük Arkeopark’ta buluşturdu. Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeopark’tan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi değerini ülke vitrinine çıkaracak bir etkinliğe daha imza attı.