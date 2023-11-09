  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler duyurdu: Kripto para kılavuzu için dikkat çeken gelişme! Harekete geçti: Lisanssız şirketler için geçit yok!

İsrail'i destekleyen ABD'den şaşırtan çağrı: Filistinliler tarafından yönetilmelidir!

Paranın köpeği olmuşlar! Almanya'dan İsrail skandalı

Güney Kore'den heyecanlandıran Türkiye açıklaması: İki dev otomobil devinden Türkiye kararı, Türkiye hazırlığı

Bölge petrol kaynıyor! Türkiye'ye açıklama geldi: doğal gaz ve petrolde o hamlesi! Sondaj vurulacak, müjde her an gelebilir

İP'li Akşener'den Hamas'a çirkin sözler!

Türkler bombayı patlattı: Türkiye'nin gücüne güç katacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı! Törende dikkat çeken detay

Ne altın ne de de dolar! Tunç Şatıroğlu ilk kez böyle konuştu: dolar kuru için analiz! Yabancılar Türk borsasın talep..

Katil İsrail yine okul bombaladı!
Kültür - Sanat Tarihe ışık tutan tarihi yapı, çoğu kimse bilmiyor! 'Gelin Odaları' peş peşe turizme kazandırılacak! İlişkin paylaşımı
Kültür - Sanat

Tarihe ışık tutan tarihi yapı, çoğu kimse bilmiyor! 'Gelin Odaları' peş peşe turizme kazandırılacak! İlişkin paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 00:25:00 - 2023-11-09 00:28:23
Tarihe ışık tutan tarihi yapı, çoğu kimse bilmiyor! 'Gelin Odaları' peş peşe turizme kazandırılacak! İlişkin paylaşımı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olan, Urartular dönemi sonrası inşa edildiği değerlendirilen ve halk arasında "Gelin Odaları" olarak bilinen tarihi yerleşim alanının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Paylaştılar...

Pülümür ilçesi, zengin yaban hayatı varlığının yanı sıra tarihi ve kültürel güzellikleriyle de her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

İlçede sarp bir kayanın üzerine Urartular dönemi sonrası inşa edildiği değerlendirilen ve yöre halkı tarafından Gelin Odaları olarak adlandırılan alanda kaya mezarları, su sarnıcı ve basamaklı tünel binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor.

Bölgenin daha fazla ziyaretçi çekmesi için Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tunceli Müzesince proje hazırlandı.
Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla odaların çevre düzenlemesi yapılarak yürüyüş alanları oluşturulacak.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile Gelin Odaları'nı ziyaret etti.

Arazide incelemelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, projeyle ilgili görevlilerden bilgi aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkler o adada vizesiz yaşayıp, çalışıyor! Binlerce kişi apar topar oraya gidiyor: Orada sadece 2 şart var
Türkler o adada vizesiz yaşayıp, çalışıyor! Binlerce kişi apar topar oraya gidiyor: Orada sadece 2 şart var

Yaşam

Türkler o adada vizesiz yaşayıp, çalışıyor! Binlerce kişi apar topar oraya gidiyor: Orada sadece 2 şart var

Suudi Arabistan'ın petrol politikası: Her yerden petrol fışkırıyor ama petrolü kendisini zorluyor! Masaya yatırıldı
Suudi Arabistan'ın petrol politikası: Her yerden petrol fışkırıyor ama petrolü kendisini zorluyor! Masaya yatırıldı

Dünya

Suudi Arabistan'ın petrol politikası: Her yerden petrol fışkırıyor ama petrolü kendisini zorluyor! Masaya yatırıldı

Güney Afrika çağrı yaptı: Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için acilen tutuklama emri çıkarmalı
Güney Afrika çağrı yaptı: Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için acilen tutuklama emri çıkarmalı

Aktüel

Güney Afrika çağrı yaptı: Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için acilen tutuklama emri çıkarmalı

Morales, Bolivya hükümetine seslendi: İsrail'i terör örgütü olarak dünyaya ilan edin
Morales, Bolivya hükümetine seslendi: İsrail'i terör örgütü olarak dünyaya ilan edin

Aktüel

Morales, Bolivya hükümetine seslendi: İsrail'i terör örgütü olarak dünyaya ilan edin

Güney Afrika çağrı yaptı: Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için acilen tutuklama emri çıkarmalı
Güney Afrika çağrı yaptı: Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için acilen tutuklama emri çıkarmalı

Aktüel

Güney Afrika çağrı yaptı: Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için acilen tutuklama emri çıkarmalı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23