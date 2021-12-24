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Teknoloji Tarihe geçecek! Rusya'dan Google'a ağır ceza
Teknoloji

Tarihe geçecek! Rusya'dan Google'a ağır ceza

Rusya Amerika Birleşik Devletleri merkezli arama motoru Google'a 99 milyon dolar ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 17:45:00 -
Tarihe geçecek! Rusya'dan Google'a ağır ceza

Rusya'da mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a, idari ihlal nedeniyle yaklaşık 99 milyon dolar (7,2 milyar ruble) para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun Google'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesinde görüldü.

Google'ın, Rusya'da yasaklanan içerikleri silmemesi nedeniyle "mevzuata sistematik şekilde uymadığı" hükmüne varan mahkeme, Google'a 7 milyar 221 milyon ruble para cezası verdi.

Google'dan yapılan açıklamada, söz konusu mahkeme kararının inceleneceği ve ileride atılacak adımların belirleneceği belirtildi.

Rusya'da benzer ihlaller nedeniyle Google'a, daha önce 37,5 milyon ruble ceza verilmişti.

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