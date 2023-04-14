Tarihe geçecek: İtalya'da altın değerinde ''tamamen yenilebilen'' şarj edilebilir ilk pil üretildi: Sonuç fiyatları etkileyecek

İtalya Teknoloji Enstitüsünden (IIT) araştırmacılar, günlük hayatta yiyecek olarak tüketilen ürünleri kullanarak "tamamen yenilebilen" şarj edilebilir pil üretti.

Technology Networks'ün haberine göre, yenilebilen pil, sağlık teşhisi, gıda kalitesi izleme ve yenilebilir yumuşak robotlar gibi uygulamalarda kullanılabilecek.

Araştırmayı, Milano'daki IIT Basılı ve Moleküler Elektronik Laboratuvarı Koordinatörü Mario Caironi liderliğindeki bir ekip yürüttü.

Caironi ve ekibi, yenilebilir elektronik malzemeler veya yenilebilir maddelerin içine konulabilecek elektronik cihazlar üretmek amacıyla gıdaların ve yan ürünlerinin elektronik özelliklerinin incelenmesi üzerine yoğunlaştı.

Yenilebilir elektronik biliminin ise sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra gıda kalitesinin izlenmesine yönelik cihazların üretimiyle ilgilendiği ve bu konudaki en önemli zorluklardan birinin bu amaçla kullanılacak yenilebilir güç kaynaklarının üretilmesi olduğu kaydedildi.

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- Pilde badem, kapari ve nori yosunu kullanıldı

Araştırmacılar, canlılarda meydana gelen biyokimyasal redoks tepkimelerinden esinlenerek pilin geliştirilmesinde badem, kapari ve nori yosunu kullandı.

Pilde anot olarak kullanılan riboflavin bademden, katot olarak kullanılan kuersetin ise kapariden elde edildi.

Kısa devreleri önlemek amacıyla pillerde gerekli olan ayırıcı için suşide kullanılan nori yosunundan faydalanılırken elektrik iletkenliğini artırmak için de aktif kömür ve su bazlı elektrolit kullanıldı.

Ayrıca elektrotlar, selülozdan üretilmiş bir destek üzerinde iki gıda sınıfı altın kontağın çıktığı balmumu kapsüle yerleştirildi. Altın kontak, pasta şefleri tarafından kullanılan altın folyo olarak biliniyor.

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- Pil birkaç saat süreyle 0,65 volt elektrik üretebiliyor

Pil, yenildiğinde insan vücudu için sorun oluşturmayacak şekilde 0,65 volt üretiyor.

Batarya, düşük güçlü LED'ler gibi küçük elektronik cihazlara sınırlı bir süre için güç sağlayabiliyor. Örneğin, yenilebilir pil, 12 dakika boyunca 48 mikroamper veya birkaç mikroamperlik cihazlara birkaç saat akım verebiliyor.

İlk tamamen yenilebilir şarj edilebilir pilin, yeni yenilebilir elektronik uygulamalara ilham vereceğine inanılıyor.

Araştırmanın yazarlarından Ivan Ilic, yenilebilir pilin bu alanda çalışanlar açısından oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyerek "Pil talebinin hızla arttığı günümüzde karşılaştığımız zorluklardan birisi, toksik malzemeler kullanmadan daha güvenli piller üretmek." dedi.

Araştırma "Advanced Materials Journal" adlı dergide yayımlandı.

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