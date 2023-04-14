Türkiye'nin savunma sanayideki büyük adımı: Tarihe geçecek hamle! Dünyada ilk kez Türkiye başaracak

DEĞİŞEN HARP KONSEPTİNDE ROLLERİ BÜYÜK OLACAK! Türkiye'nin TCG Anadolu ile artık açık denizlerde görev grubu olarak seyir yapacak bir güce ulaştığına dikkati çekiyor Kozan Selçuk Erkan ve devam ediyor: "Bu grubun içinde en büyük ikinci gemimiz Derya Lojistik Destek Gemisi de bu yıl devreye alınacak. Onun da üzerinde insansız deniz araçları göreceğiz. Bununla beraber sadece Derya gemimiz değil TCG Anadolu da ıslak güvertesinde bu tip silahlı insansız deniz araçlarından birkaç tane taşıyabilir. Günümüz gelişen ve hızla değişen harp konseptlerinde SİDA'lar önemli bir yer alacak. Şu anda dünyada TB-2 ile Anka'nın SİHA alanında imza attığı başarıyı SİDA'lar ile de yakalayacak bir konumda ve becerideyiz. Bunu bir an önce kullanarak da dünyaya göstermemiz gerek. Şu anda küçük sınıf SİDA'larda 'dünya lideri' olacak potansiyelimiz var. TCG Anadolu, içinde SİDA'lar ile göreve başlarsa, dünyada denemeler hariç tam anlamda operasyonel olarak bu konsepti kullanan ilk ülke olarak adımızı tarihe yazdırırız."