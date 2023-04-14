2023-04-14 11:59:00 Türkiye'nin savunma sanayideki büyük adımı: Tarihe geçecek hamle! Dünyada ilk kez Türkiye başaracak
TCG Anadolu'nun teslim töreninde oldukça önemli ama pek de dikkat çekmeyen bir detay vardı. Geminin önünde milli SİDA'lar konumlanmıştı ve bunlardan birinde sabit tipte hafif torpido kovanı ekliydi. TCG Anadolu'nun ıslak bölümlerinde SİDA taşıyabileceğine değinen uzmanlar, böyle bir kullanımı dünyada ilk kez Türkiye'nin yapabileceği görüşünde. Araştırmacı Kozan Selçuk Erkan, 'Şu anda küçük sınıf SİDA'larda ‘dünya lideri' olacak potansiyelimiz var. TCG Anadolu, içinde SİDA'lar ile göreve başlarsa, dünyada denemeler hariç tam anlamda operasyonel olarak bu konsepti kullanan ilk ülke olarak adımızı tarihe yazdırırız' dedi.