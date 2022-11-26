'Tarihe açılan odalar' Öğrenciler tarihi yaşayarak öğreniyor

Kentte gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel koordinesinde “Tarihe Açılan Odalar” projesi başlatıldı. Proje kapsamında Gençlik Merkezinde Malazgirt Zaferi, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve ilk Meclisin anlatıldığı odalar dizayn edildi. Müze haline getirilen bu odalara gelen öğrenciler, “tarihin seyrini değiştiren” kahraman Seyit Onbaşı’nın top mermisini sırtladığı görselin yanı sıra mankenlere giydirilen dönemin kıyafetlerini, siper ve otağ gibi çeşitli görselleri görme imkanı buluyor. Derste öğrendikleri bilgileri burada görsellerle pekiştirme imkanı bulan öğrencilere, ses ve ışık efektleriyle desteklenmiş odalarda video izletiliyor, gençlik liderleri tarafından tarihi dönemlere ilişkin bilgiler veriliyor.