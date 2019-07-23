Tarihçi yazar Şükrü Altın’dan üç enfes eser Tarih ilminin duayenlerinden Araştırmacı yazar Şükrü Altın, titiz bir çalışma döneminin ürünü olan üç eserini daha irfan dünyamıza kazandırdı.

Hayat Yayınları’ndan çıkan ‘Teşkilat-ı Mahsusa’ isimli eseri, Türk İstihbarat teşkilatının en gizemli yapılanmasına ışık tutuyor. Tarihi vesikalara dayandırılarak yazılan eser genç araştırmacılar için kaynak niteliğinde. Türk Hükümdarları arasında şüphesiz en merak edilen isimlerin başına Sultan İkinci Abdülhamid Han gelir. Dahiyane siyasetiyle ülkeyi 36 yıl ayakta tutan ‘Ulu Hakan’ın bilinmeyen yönlerini Altın’ın kaleme aldığı “İkinci Abdülhamid Han Efsanesi’ isimli enfes kitabında soluksuz bir şekilde okuyacaksınız. Değerli yazarımızın üçüncü kitabı ise Osmanlı Hanedanının son halifesi Abdülmecid Efendi üzerine yazılmış. Hanedanın sürgüne gönderilmeden önceki trajik sürecin anlatıldığı ‘Sürgündeki Son Halife’ isimli eser harikulade bir dille anlatılmış. Tarihi verilere önem veren yazar, bu eserinde de vesikaları konuşturmuş.

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