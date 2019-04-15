Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu yoğun bakıma alındı!
Bir süredir şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören Kadir Mısıroğlu yoğun bakıma alındı. Mısıroğlu'nun rahatsızlığının yeniden nüksettiği ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.15 Nisan 2019 Pazartesi 23:18
Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu’nun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Nurullah Mısıroğlu tarafından yapılan paylaşımda, “Kıymetli Üstad Kadir Mısıroğlu tâkipçileri, Üstadımız şuan ‘Yoğun Bakım’da, bütün muhibbândan duâ bekliyoruz inşallah” diye yazdı.
İşte o paylaşım:
Daha önce de Mısıroğlu’nun sağlık durumundan dolayı süresiz olarak yayınlarına ara verdiği belirtilmişti.
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