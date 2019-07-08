Tarih verildi! Tarım ürünlerinin fiyatları düşecek

Dünya Tarım Örgütü ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, dünyada gelecek 10 yılda tarımsal üretimdeki artışın, fiyatların düşük seviyede seyretmesine yol açacağı tahmininde bulundu.

Dünya Tarım Örgütü (FAO) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir takım belirsizliklere rağmen dünyada gelecek 10 yılda tarımsal üretimdeki artışın, fiyatların düşük seviyede seyretmesine yol açacağı tahmininde bulundu.

FAO ve OECD “2019-2028 tarım görünüm raporu” Roma’da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Tarım, et ve balık ürünleriyle ilgili üretim, talep ve fiyat beklentilerinin ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılan raporda, tarım ürünlerine küresel talebin gelecek 10 yıl içinde yüzde 15 oranında artacağı öngörüldü. Teknolojik buluşlar sayesinde tarımsal üretkenliğinin artacak olması sonucu, başlıca tarım ürünlerindeki fiyatlarının çok artamayacağı tahmini yapılan raporda, tarım üretimi yüzünden doğrudan sera gaz salınımının yılda yüzde 0,5 artacağı uyarısı yapıldı. Tarım üretimi, son 10 yılda doğrudan sera gazı salınımını yılda yüzde 0.7 artırıyordu.

Ticaret savaşları tehlikesine dikkat

Tarım fiyatlarının düşük seyredeceği tahmin edilmesine rağmen, ülkeler arası ticari gerginliklerin yol açacağı beklenmedik gelişmelerin, tarım ve hayvancılıkta ortaya çıkacak bulaşıcı hastalıklar ile küresel ısınmanın getireceği sıkıntıların bu tahminleri boşa çıkartabileceği uyarısı yapıldı.

Dünya genelinde gıda için tahıl kullanımının 10 yıl içinde 150 milyon ton artacağı tahmini yapılan raporda pirinç ve buğday üretimin yüzde 13 yükseleceği hesaplandı.

Raporda, Güney Sahra Afrika ve Güney Asya’daki fakir ülkelerin, tarım üretimi sonucu yeterli beslenme oranı ve gelir seviyesini artırmada yetersiz kalacağı endişesi dile getirildi.

İşlenmiş ve gıdaya yönelik taleplere uygun bitkisel yağ ve şeker tüketiminin artacağı kaydedilen raporda, bunun da en fazla hızla şehirleşen az ve orta gelirli ülkelerde gözleneceği bildirildi.

Raporda, sağlık nedenleriyle zengin ülkelerdeki et tüketimin azalacağı ifade edildi.

Kültür balıkçılığı artıyor

Ortak raporda, denizlerde balıkçılığa getirilen sınırlamalarla, balık ve deniz ürünlerinin 2028’e kadar toplam arzının yüzde 55’ini kültür balıkçılığının karşılayacağı bildirildi.

Raporda, tarım ve balıkçılık ürünlerinde ticaretin gelecek 10 yıl için yılda ortalama yüzde 1.3 artacağı belirtilirken, son 10 yılda yıllık ortalama büyümenin yüzde 3,3 olduğu dikkate alındığında, eski oranda büyümenin sağlanamayacağı kaydedildi.

Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinin, diğer bölgelere oranla daha fazla tarım ve balıkçılık ürünü ihraç edeceği hatırlatıldı.