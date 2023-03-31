Tarih verildi! Feshetmezseniz… BELBİM’den İstanbulkart mesajı
Belbim 30 Nisan 2023 tarihi itibarıyla İstanbulkart Kullanım Koşulları Ve Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürlüğe gireceğini duyurdu. İstanbulkart’ınızı 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz.
ÇERÇEVE SÖZLEŞMENİN KAPSAMI PAYLAŞILDI
BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. İstanbul toplu ulaşımında 1987’den beri Ar-Ge ağırlıklı faaliyet gösteren ‘Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin kurucusudur.
Elektronik ücret toplama sistemine entegre her noktada ön ödemeli elektronik para kartı "İstanbulkart" aracılığıyla güvenli, kolay, hızlı ve konforlu ödeme imkânı sağlanmaktadır.
3 YIL KULLANILMAYAN KARTLAR KAPATILIYOR
Sözleşmeyle ilgili vatandaşları bilgilendiren Belbim gönderdiği maillerde;
"İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir.
6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz.
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Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız." ifadelerini kullandı.