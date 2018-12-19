Tarih verildi! Bir devir kapanıyor

Avrupa Birliği (AB) plastik ürünlerin yarattığı çevre kirliliğini azaltmak için bazı tek kullanımlık plastik ürünler ile ilgili yeni kısıtlamalar getirdi.

Avrupa Konseyi Başkanlığı, AB'nin deniz kirliliğini engelleme planı çerçevesinde, Avrupa Parlamentosu (AP) ile geçici bir anlaşmaya vardı.

AB'nin mevcut atık mevzuatı üzerine kurulan tek kullanımlık plastikler ile ilgili yönergede, Avrupa'da kirliliğe sebep olan tek kullanımlık ürünler ve paketleme ürünleri ile ilgili daha sert önlemler alındı. Yeni kurallara göre, alternatifi mevcut olan tek kullanımlık plastik ürünler tamamen yasaklanacak ve bunun yanında kirliliğe en çok sebep olan plastik ürünler hakkında da yeni önlemler alınacak.

Avusturya Sürdürülebilirlik ve Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, deniz kirliliğinin büyümekte olan küresel bir sorun olduğuna işaret ederek, "Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik olacak. bu yüzde AB harekete geçerek alternatifi olan tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını kısıtladı. Ayrıca yapılacak temizliğin de maliyetini plastik üreticilerine karşılatacağız" dedi.

Yasaklar sıralandı

Tamamen ya da kısmen plastik içeren tek kullanımlık ürünler genellikle kısa bir süre kullanıldıktan sonra atığa dönüşüyor.

Yönetmeliğin temel amaçlarından biri olarak, üretilen plastik atıkların azaltılması gösterilirken, öncelik atıkları azaltmak ya da yeniden kullanılabilir ürünler üretmek olarak gösterildi.

Yeni yönerge ışığında AB'de yasaklanacak ürünler şöyle sıralandı:

- Plastik çatal – bıçak takımları

- Plastik tabaklar

- Plastik pipetler

- Polistiren içeren gıda ve içecek saklama kapları ile bardaklar

- Plastik ürünlerin oksitlenmesine sebep olan katkı maddeleri içeren plastik ürünler

- Plastik kulak temizleme çubukları

Bu ürünlere ek olarak, üye devletlerin kullanımını azaltması gereken ürünler ise şöyle sıralandı:

- Plastik saklama kapları

- Kapakları da dahil olmak üzere plastik bardaklar

Anlaşma çerçevesinde bağlayıcı hedef olarak, 2025 yılında itibaren, polietilen tereftalat içeren ürünlerin en az yüzde 25 geri dönüştürülmüş malzeme kulanılması ve 2030 yılı itibarı ile tüm plastik şişelerin en az yüzde 30 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretilmesi kararlaştırıldı.

Sigara izmaritleri konusu

Anlaşma çerçevesinde, ıslak mendil üreticileri, paketlere ürünün içerdiği plastik miktarını ve ürünün çöp kutusu yerine yere atılması durumunda çevreye vereceği zararın belirtilmek zorunda olacaklar.

Plastik içeren tütün filtreleri üreticileri, genişletilmiş üretici sorumluluk planına tabi olacaklar ve ortak çöp noktalarındaki uygun atık kapları gibi gerekli altyapı dahil olmak üzere sigara izmaritleri için kamu toplama sistemleri için maliyetleri karşılayacaklar.

AB'de ikinci en çok kullanılan tek kullanımlık plastik ürünler olan plastik içeren tütün ürünü filtreleri için ise, tüketicilerin plastik varlığından haberdar edilmesi ve sigaranın çöp kutusundan başka bir yere atılması durumunda çevreye verilen zararları bildiren ambalajlarının üzerinde bir işaret taşıması gerekeceği açıklandı.