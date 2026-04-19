  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
19 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi İsrail’de casusluk soruşturması! İran istihbarat savaşında altta kalmamış İran’da can kaybı 3 bin 468’e çıktı Panama bandıralı gemiye operasyon! 106 kilo kokain ele geçirildi İletişim Başkanı Duran'dan diplomasi açıklaması! Türkiye küresel vicdanın sesi Ataşehir soruşturmasında dinlemelere yansıyan olay ifadeler Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu İspanya Başbakanı Sanchez'den savaş tepkisi!Yazıklar olsun İsrail askerleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı! Batı Yaka’da yaşlı kadına saldırı! AK Parti'den Özgür'e sert tepki: Ahlaki pusulası şaşmış aciz
Tarih sırılsıklam ama surlar yorgun! Jül Sezar'ın "Veni, vidi, vici" dediği Zile Kalesi yağışa dayanamayıp çöktü

Tarih sırılsıklam ama surlar yorgun! Jül Sezar'ın "Veni, vidi, vici" dediği Zile Kalesi yağışa dayanamayıp çöktü

Tokat’ın Zile ilçesinde tarihe tanıklık eden ve Anadolu’nun tek dolgu kalesi olma unvanını taşıyan efsanevi Zile Kalesi, şiddetli yağışların kurbanı oldu. Roma İmparatoru Jül Sezar’ın dünyaya o meşhur mesajını gönderdiği surlarda meydana gelen kısmi çökme, bölge halkını ve tarih meraklılarını derin bir endişeye sevk etti.

Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan ve tarihi önemiyle bilinen Zile Kalesi’nde, son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle kısmi çökme meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde yer alan ve Anadolu’nun tek dolgu kalesi olma özelliğini taşıyan tarihi yapının kuzeydoğu bölümündeki surlarda, şiddetli yağışların etkisiyle hasar oluştu. Surların bir kısmında meydana gelen çökme, bölgede tedirginliğe neden oldu. Tarihi kaynaklara göre, Roma İmparatoru Jül Sezar’ın, Zela Muharebesi sonrası "Veni, vidi, vici", Türkçe anlamıyla "Geldim, gördüm, yendim" sözlerini içeren mektubu yazdığı yer olarak bilinen kalede yaşanan hasar, yapının korunmasına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi. İlk değerlendirmelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hasarın boyutunun yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Tarihi yapının korunması ve benzer risklerin önlenmesine yönelik çalışmaların başlatılması bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23