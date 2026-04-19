Ankara'da 'çok gizli' buluşma! İki isim ne konuştu?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Doğu Perinçek ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede “mutlak butlan” konusunun gündeme gelmediği öne sürüldü.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Ana muhalefete yakın gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Ankara'da bir araya geldiğini ifade etti.

Sevinç, Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesi sonrası Perinçek'i telefonla aradığını ve görüşmede neler konuşulduğunu sorduğunu belirtti. Şaban Sevinç'in aktardığına göre Doğu Perinçek ile Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan konusu gündeme gelmedi. Perinçek'in konuya dair soru "Ben ilkesel olarak bir partinin içişlerine karışmayı doğru bulmam. Sonuçta biz ayrı bir partiyiz" dediği bildirildi.

VATAN PARTİSİ'NDEN SEVİNÇ'E TEPKİ

Diğer yandan Sevinç'in "Doğu Perinçek geçmişte Kılıçdaroğlu için çok ağır suçlamalarda bulunmuştu" iddiasına Vatan Partisi'nden tepki gecikmedi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Sevinç’i ABD hesabına kışkırtmalarda bulunduğunu ve fitne çıkarmaya çalıştığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiyemizin ABD ve İsrail tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir süreçte vatan toprağına ayak basan bütün öncüler elbette görüşecek, ülkemizin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve üretim ekonomisi için görüş alışverişi yapacaktır. Fitnecilere ve fesatçılara düşen görev ise, ABD hesabına kışkırtmalarda bulunmaktır. Herkes bulunduğu mevziden görevini yapıyor ve yapacak. Ancak fitne ve fesatçıların bu süreçten alınları ak ve başarıyla çıkma şansları bulunmuyor.”