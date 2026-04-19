Efsane mi, gerçeklik payı mı var? Balık yoğurtla yenirse zehirler mi?

Dünya mutfaklarına baktığımızda, balığın krema veya yoğurt soslarıyla servis edildiğini sıkça görüyoruz. Bir gastroenterolog olarak, sağlıklı ve taze oldukları sürece balık ve süt ürünlerinin aynı öğünde tüketilmesinin sindirim sistemi üzerinde ekstra bir yük oluşturup oluşturmadığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Balık taze olduğu ve yoğurt da bozuk olmadığı sürece, birlikte yenmesi tamamen güvenlidir. Hatta birçok dünya mutfağında balık–yoğurt ikilisi, yaygın bir şekilde kullanılır. (Örneğin, yoğurtlu balık mezeleri gibi) Balık ve yoğurdun bir arada tüketilmesinin zehirli veya zararlı olduğuna dair bilimsel bir kanıt yoktur ve birçok kültürde, yaygın bir kombinasyondur. Yoğurt, genellikle balığa lezzet ve nem katmak için marine veya soslarda kullanılır. Bozulmuş balık ve yoğurtta bulunan yüksek histamin seviyeleri, alerjik reaksiyonlara neden olabilir, ancak bu durum taze ürünlerde görülmez ve zehirlenmeye yol açmaz. Besin zehirlenmesi genellikle bakteriler, virüsler veya parazitlerin ürettiği toksik kimyasallardan kaynaklanır ve sindirim sistemi bu kimyasalların çoğunu etkisiz hale getirir.