Efsane mi, gerçeklik payı mı var? Balık yoğurtla yenirse zehirler mi?
Selma Savcı

Efsane mi, gerçeklik payı mı var? Balık yoğurtla yenirse zehirler mi?

Balık yoğurtla yenirse zehirler mi sorusu her daim kafaları kurcalayan bir konu olarak yer edinmiştir...

"Balıkla yoğurt yenmez" inanışı efsane mi, gerçeklik payı var mı? Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, halk arasında kemikleşmiş bu efsanenin tıbbi gerçeklerini açıkladı: "Zehirleyen balıkla yoğurt kombinasyonu değil, tazelik kriteridir.” İşte balıkla yoğurt zehirlenmesi belirtilerinden, balık tazeliğine kadar tüm detaylar…

Mutfak kültürümüzde yıllardır süregelen en büyük tabulardan biri olan "balıkla birlikte yoğurt tüketilirse zehirler" inanışının gerçekliğini masaya yatırdık. Birçok kişi balık sofrasında yoğurttan veya ayrandan kaçınırken, uzmanlar asıl tehlikenin gıdaların birleşiminde değil, tazeliğinde yattığına dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Vedat Göral, son noktayı koydu. Balığın yanına yoğurt soslarının yakıştığı dünya mutfaklarından örnekler veren Göral, zehirlenme sanılan durumun aslında yüksek histamin seviyelerinden kaynaklandığını belirtti. Peki, bayat balıkla yoğurt tüketildiğinde vücutta neler oluyor? Histamin zehirlenmesi ile basit bir hazımsızlık nasıl ayırt edilir? İşte balık-yoğurt ikilisi hakkında bilmeniz gereken tıbbi gerçekler ve dikkat edilmesi gereken hayati uyarılar...

Halk arasında 'balıkla yoğurt yenmez' inanışı oldukça yaygın. Tıbbi açıdan baktığımızda, bu iki gıdanın birlikte tüketilmesinin gerçekten bir zehirlenmeye yol açma potansiyeli var mı? Taze balık ve taze yoğurtun beraber tüketilmesinde, bir zarar veya zehirleme olmaz. Evet, balık ile yoğurt birlikte rahatlıkla yenebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken küçük bir nokta var. Balık ve süt ürünlerinin birlikte tüketildiğinde zehirli olduğuna dair efsanenin nasıl ortaya çıktığına dair çeşitli hikayeler vardır. Bazıları, ev tipi buzdolabı ve pastörizasyon gibi teknolojilerin yaygınlaşmasından önce, geçmişte yetersiz gıda saklama koşullarının, bu inancın oluşmasına katkıda bulunmuş olabileceğini öne sürüyor. Geçmişte bu inanışın nedeni, bozuk balık veya bozuk süt ürünleri tüketildiğinde oluşabilecek zehirlenmeleri, yoğurdun tetiklediğinin sanılmasıydı. Aslında yoğurtla balığın kimyasal olarak birbirine zararlı bir etkisi yoktur.

Dünya mutfaklarına baktığımızda, balığın krema veya yoğurt soslarıyla servis edildiğini sıkça görüyoruz. Bir gastroenterolog olarak, sağlıklı ve taze oldukları sürece balık ve süt ürünlerinin aynı öğünde tüketilmesinin sindirim sistemi üzerinde ekstra bir yük oluşturup oluşturmadığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Balık taze olduğu ve yoğurt da bozuk olmadığı sürece, birlikte yenmesi tamamen güvenlidir. Hatta birçok dünya mutfağında balık–yoğurt ikilisi, yaygın bir şekilde kullanılır. (Örneğin, yoğurtlu balık mezeleri gibi) Balık ve yoğurdun bir arada tüketilmesinin zehirli veya zararlı olduğuna dair bilimsel bir kanıt yoktur ve birçok kültürde, yaygın bir kombinasyondur. Yoğurt, genellikle balığa lezzet ve nem katmak için marine veya soslarda kullanılır. Bozulmuş balık ve yoğurtta bulunan yüksek histamin seviyeleri, alerjik reaksiyonlara neden olabilir, ancak bu durum taze ürünlerde görülmez ve zehirlenmeye yol açmaz. Besin zehirlenmesi genellikle bakteriler, virüsler veya parazitlerin ürettiği toksik kimyasallardan kaynaklanır ve sindirim sistemi bu kimyasalların çoğunu etkisiz hale getirir.

Balık taze değilse, yoğurtla birlikte yemek zehirlenme belirtilerini maskeleyebilir; bu yüzden tazeliği önemlidir. Aşırı hassas mide veya alerjisi olan kişilerde, nadiren rahatsızlık olabilir. Yoğurt, ton balığı veya somon salatalarında mayonezin mükemmel ve sağlıklı bir alternatifidir. Bu da, yoğurt ve balığın beraber tüketilebileceğini gösterir. Kültürel Farklılıklar: Özellikle Ayurveda'da (Bir yaşam ve beslenme tarzı) bazıları, balığı süt ürünleriyle birleştirmenin sindirim sorunlarına neden olabileceğini savunsa da, bu genellikle bir efsane veya eski bir hikaye olarak kabul edilir.

Eğer bayat bir balıkla yoğurt tüketilmişse, bu durumun klasik bir gıda zehirlenmesinden farkı nedir? Kişi, yaşadığı semptomların (mide bulantısı, deri döküntüsü, karın ağrısı vb.) basit bir hazımsızlık mı yoksa ciddi bir histamin zehirlenmesi mi olduğunu nasıl anlayabilir? Bu gibi durumlarda hastaneye başvurmadan önce yapılacak yanlış ve doğru müdahaleler nelerdir?

Genel olarak, herhangi bir gıda kombinasyonunda olduğu gibi, hem balığın hem de yoğurdun taze olduğundan emin olmak, gıda kaynaklı hastalıklardan kaçınmanın anahtarıdır. Histamin, balıkta ve ayran, yoğurt ve peynir gibi fermente süt ürünlerinde yüksek miktarda bulunan bir proteindir. Histamin açısından zengin gıdaların birlikte tüketilmesi, histamin intoleransı olan kişilerde histamin zehirlenmesine yol açabilir. Sorun, balık ve süt ürünlerinin birleştirilmesinde değil, histamin intoleransı olan kişilerin yüksek histaminli gıdaları tüketmesindedir. Bu yüzden balık ve özellikle ev yoğurdu tüketmek, çok sağlıklıdır. İkisinin beraber tüketilmesi de daha yararlıdır.

