Tarih de verdi! Bakan Kurum'dan konut cevabı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'konut' iddiasına yanıt verdi.

Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, “Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız!” dedi.

Bakan Kurum, “Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız! İlk temelleri Allah’ın izniyle Ekim ayı itibariyle atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.