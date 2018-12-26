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Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu

Yerli ve milli imkanlarla üretilen S/İHA, 80 bin saatlik uçuş süresiyle Türk havacılık tarihinin rekorunu kırdı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:28

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'S İHA'larla ilgili sevindirici gelişmeyi açıkladı.

Bayraktar, Twitter hesabından rekoru paylaşarak hedefin 1 milyon saat olduğunu ifade etti.

Demirağ, Hürkuşlar'ın önü kesilmeseydi...

"S/İHA'mız 80 bin saatlik uçuşla havacılık tarihimiz açısından gökyüzünde en uzun süredir görev yapan milli hava aracı olmuş oldu.Çok yakında 100 bin sonra 1 milyon saat inşAllah. Lakin; Demirağ, Hürkuşlar'ın önü kesilmeseydi bayrağımız 80 bin değil 80 milyon saattir gökyüzündeydi"

İşte Bayraktar'ın o paylaşımı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:28
  1. Hürkuş
  2. Selçuk Bayraktar
  3. s/iha
  4. EKONOMİ Haberleri
  5. Demirağ
  6. Hürkuşlar
  7. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

YORUM YAZ

  • SerahliSerahli49 dk önce
    Allah yolunuzu açık etsin iç dış düşmanlar Allh in Kahhar ismi ile catlasin
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    ALLAH DÜŞÜNENLERDEN YAPTIRANLARDAN YAPANLARDAN EMEĞİ GEÇEN HARKESTEN RAZI OLSUN. SÜPER TEKNOLOJİ. GELECEĞİN SİLAHLARI!! BİR TANESİNİN MALİYETİ NEDİR??? 500 TANE SİHA MIZ OLABİLİR Mİ? OLMASI İÇİN MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR VATANSEVER BİR EMEKLİ KARDEŞİNİZ OLARAK BİR MAAŞIMI VERMEYE HAZIRIM

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