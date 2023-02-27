Tarih bu arsız yalancılığınızı unutmayacak! Hatay Belediye Başkanı'nın eşinden çirkin TSK iftirası...

Yeniakit.com.tr

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, akıllara zarar bir iftira ile depremle mücadele sürecini karaladı.

İktidar düşmanlığıyla gözü dönen muhalefet olmadık zamanlarda olmadık yalanlara başvuruyor.

Depremle mücadele sürecini siyaset malzemesi yapanlara, CHP'li Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş da katıldı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Savaş, “Bizzat kendi yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum” dedikten sonra hiçbir dayanağı olmayan şu ahlak dışı yalanı ortaya attı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremin ikinci günü Jandarma'nın bahçesinde konuşlanan AFAD çadırına girdim. Sahipsiz cenazelerin fotoğrafların çekilmesini söylemek için gitmiştim. İlgili kişiyi sordum. Genç, iri-yarı yapılı asker kıyafetli birini gösterdiler.

Bu kişinin yanına gittim. Konuyu söyledim. Asker kıyafetli genç bana dedi ki, “Nazan Hanım ben sizi tanıyorum. Ben Karaksi köyünden …. kişiyim. Biz cenaze çıkarmaya yardımcı oluyoruz. Bize asker kıyafeti giydirdiler” dedi.

– Bu durum depremin ilk günlerinde askerin olmadığının göstergesidir. AFAD koordinasyon çadırında bile milletin efendisi köylümüz vardı.



