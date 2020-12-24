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Siyaset Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor
Siyaset

Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor

Kendisini kadın hakkı savunucusu olarak pazarlayan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, terör örgütü PKK'nın taciz ve tecavüzde bulunduğu kadınlar hakkında tek kelime edemiyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 23:58:00 - 2020-12-25 00:13:39
Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ'cü bir teröristtir. Bunu herkes biliyor. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var." sözlerine karşılık Gergerlioğlu, "Ben insan hakları savunucusuyum." diyerek cevap verdi. Gergerlioğlu 'insan hakkı savunuculuğu' kılıfıyla FETÖ'cü teröristlerle bir araya gelmekten ise çekinmiyor.

Gergerlioğlu FETÖ firarisi ile canlı yayında!
Gergerlioğlu FETÖ firarisi ile canlı yayında!

Siyaset

Gergerlioğlu FETÖ firarisi ile canlı yayında!

Kendisini kadın hakkı savunucusu kılıfıyla gizliyor

İnsan hakkı savunuculuğu ile kendini pazarlayan bir diğer HDP'li vekil de Ebru Günay. TBMM'deki makam odasının kapısına Kürtçe ve Türkçe, 'İstismarın affı olmaz.' yazıları asan HDP'li Günay, terör örgütü PKK'nın taciz ve tecavüzde bulunduğu kadınlar hakkında tek kelime etmiyor. 

PKK'nın tacizine çıtı çıkmıyor ama genç evlilik mağdurlarına itirazda ön safta

Kadın hakkı savunucusu olduğunu öne süren Ebru Günay, genç evlilik mağdurlarının sorunu için itirazda da en ön sıralarda saf tutuyor. Eşleri 'kadına yönelik taciz' suçlaması ile hapse atılarak yuvaları dağıtılan genç evlilik mağduru kadınları sözde 'kadın istismarı affedilemez' ifadeleri ile savunan ama gerçekte onların yuvalarını dağıtmak için mücadele eden Günay, PKK'lı alçakların kandırarak dağa kaçırdığı ve tecavüzde bulunduğu kadınlar içinse kör, sağır ve dilsiz rolü oynuyor.

 

 

 

 

 

 

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