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Teknoloji Tarih belli oldu! Türkiye ilk astronot adayını seçecek
Teknoloji

Tarih belli oldu! Türkiye ilk astronot adayını seçecek

Türkiye'nin yapılacak bilimsel deneyler için ilk Türk astronot adayını 2022'de seçeceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 15:25:00 -
Tarih belli oldu! Türkiye ilk astronot adayını seçecek

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin astronot adayının 2022'de seçileceğini belirtti.

Serdar Hüseyin Yıldırım, Türk astronot yetiştirilmesi için Amerika’dan SpaceX ve Rusya’dan Soyuz ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Buna göre, anlaşılan şirket 7 ay sürecek eğitimler için kriterleri Türkiye’ye bildirecek ve 2 astronot seçimi yapılacak.

Eğitimlerin ardından biri seçilerek uzaya gönderilecek. Türk astronotun en az 1 hafta uzayda kalacağını belirten Türkiye Uzay Ajansı Başkanı "Biz uzaya gitmişken orada bilimsel deneyler araştırmalar da yapmak istiyoruz. Bu yüzden gidecek astronot adayı bir bilim insanı olacaktır" dedi.

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