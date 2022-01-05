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Siyaset Tarih belli oldu! Türkiye duyurdu
Siyaset

Tarih belli oldu! Türkiye duyurdu

Türkiye, Ermenistan'la yapılacak olan görüşmenin tarihini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 20:06:00 - 2022-01-05 20:48:17
Tarih belli oldu! Türkiye duyurdu

Türkiye, Ermenistan ile yapılacak olan görüşmenin tarihini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022'de Moskova’da yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

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