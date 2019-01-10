Tarih belli oldu! Kral TV kapanıyor...
Son dönemde işten çıkarma ve küçülme haberleri ile anılan Doğuş Yayın Grubu bünyesindeki Kral TV, 1 Şubat’tan itibaren yayınlarına dijitalde devam edecek.10 Ocak 2019 Perşembe 22:28
1994 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Kral TV kapanıyor. Bu gelişme kanalın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
Doğuş Grubu, bünyesindeki yer alan video müzik kanalı Kral TV'yi de 1 Şubat'tan itibaren kapatıyor. Kral TV yayınına dijitalden devam edecek.
Kral TV, Türkiye'nin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında yayın hayatına başlamıştı.
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