Tarih belli oldu! Kral TV kapanıyor...

1994 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Kral TV kapanıyor. Bu gelişme kanalın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Doğuş Grubu, bünyesindeki yer alan video müzik kanalı Kral TV'yi de 1 Şubat'tan itibaren kapatıyor. Kral TV yayınına dijitalden devam edecek.

Kral TV, Türkiye'nin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında yayın hayatına başlamıştı.