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Tarih belli oldu! Kral TV kapanıyor...

Son dönemde işten çıkarma ve küçülme haberleri ile anılan Doğuş Yayın Grubu bünyesindeki Kral TV, 1 Şubat’tan itibaren yayınlarına dijitalde devam edecek.

10 Ocak 2019 Perşembe 22:28
Tarih belli oldu! Kral TV kapanıyor...

1994 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Kral TV kapanıyor. Bu gelişme kanalın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Doğuş Grubu, bünyesindeki yer alan video müzik kanalı Kral TV'yi de 1 Şubat'tan itibaren kapatıyor. Kral TV yayınına dijitalden devam edecek.

Kral TV, Türkiye'nin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında yayın hayatına başlamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:28
  1. KRAL TV
  2. kral tv kapanıyor
  3. doğuş yayın grubu

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