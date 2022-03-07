Tarih belli oldu! Doğal gaz, Türkiye'ye ulaşacak
Nijerya'dan yola çıkan 170 bin metreküp kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 11 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak.
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Port Harcourt II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 11 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Şubat'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi Cebelitarık Boğazı açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 170 bin metreküp kapasiteli geminin, 11 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bermuda bayraklı gemi, 2015'te inşa edilmişti.