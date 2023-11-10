Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan’dan Almanya kararı
Başbakan Olaf Scholz'un 17 Kasım Cuma günü Berlin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceğini duyuruldu.
Almanya Federal Hükümeti, Başbakan Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da gerçekleşmesi beklenen görüşmesi hakkında açıklama yaptı.
Almanya Federal Hükümeti'nden bir sözcü, Erdoğan ve Scholz'un gelecek cuma günü, 17 Kasım'da başkent Berlin'de görüşeceği bilgisini paylaştı.
Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında bilgi veren bazı Türk kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-18 Kasım tarihlerinde bazı bakanların da eşliğinde Berlin’i ziyaret etmesinin planlandığını söylemişti.
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