Tarhun otonun faydaları saymakla bitmiyor

Tarhun, papatyagiller familyasının yavşan cinsinden çok yıllık polimorfik bir ot türüdür. Anavatanı Sibirya olan tarhun otunun çok hoş bir kokusu ve keskin bir tadı vardır. Uzmanlar tarhun otunun özellikle sindirim rahatsızlıklarına birebir geldiğini söylemektedir. Türkiye'de Erzurum, Bayburt, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yetiştirilir.

İştah açıcı özelliği bulunan tarhun otu, kilo almak isteyenler için de doğal bir ilaçtır. Peki birçok derde deva olan tarhun nelere iyi gelir? İşte tarhun otunun faydaları...

- İştah açıcı etkisi bulunmaktadır. Bu özelliği ile birlikte kilo almak isteyenler için güçlü bir doğal ilaçtır.

- Sindirim sistemindeki salgılanmayı hızlandırır, besinlerin daha hızlı işlemesini sağlar.

- Mide ve bağırsak ağrılarını azaltır.

- İdrar söktürücüdür. İdrar enfeksiyonu hastalığına iyi gelir. Mesane de idrar birikmesini engeller.

- Vücuttaki tüm iltihaplanmaları kısa zamanda atar. Tarhun otu aynı zamanda güçlü bir ödem söktürücüdür.

- Diş eti iltihabının önüne geçer.

- Tükürük bezlerinin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

- Hazmı kolaylaştırır, karın şişkinliğini ya da sertliğini önler.

- Hoş bir kokuya sahiptir. Ağız kokusunu engeller, ağız içindeki enfeksiyonu azaltır.