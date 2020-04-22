Tarhana çorbası nasıl yapılır? 6 kişilik toz tarhana çorbası tarifi, ölçüsü ve malzemeleri
Tarhana çorbası nasıl yapılır? Toz tarhana çorbası yaparken, kıvamını ayarlamak oldukça zor. Kolaylıkla yapılabilen bu çorbanın çok yoğun olmaması için "Toz tarhana çorbasının ölçüsü"nü bilmek gerekir. Peki ama tarhana çorbası nasıl yapılır? Toz tarhana çorbası ölçüleri nelerdir? Ev yapımı kuru tarhana çorbası nasıl yapılır? 6 kişilik tarhana çorbası tarifi ve malzeme ölçüleri...
Toz tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbası, içerisinde un bulundurduğu için zaten yoğun bir çorbadır. Bu nedenle tarhana çorbasını az suyla yapmak, fazla yoğun yapacağı için verimli sonuçlar vermeyecektir. İşte tam ölçüsünde tarhana çorbası tarifi...
Malzemeler
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 5-6 su bardağı su
- 1 diş sarımsak
- 1 su bardağından 2 parmak eksik toz tarhana
Tereyağını erittikten sonra salçayı koyarak kavurun. Çok yakmamaya çalışın, rengi döndükçe çorbanın rengini etkiler.
Sarımsakları salçaya rendeleyip 1-2 dakika sonra içine 5 su bardağı suyu ekleyin.
Bir kenarda 1 bardak soğuk su ve 1 bardak tarhanayı karıştırın.
Tenceredeki su kaynayınca üzerine yavaşça tarhanayı dökün.
Karıştırarak kaynamasını bekleyin.Kaynadıktan sonra ağzını kapatarak muhafaza edin.