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Tarhana cipsi nasıl yapılır? Tarhana cipsi tarifi

Tarhana cipsi tarifi bu sıralar kışlık hazırlık yapanların gündeminde. Tarhana kışlık hazırlıklarının baş tacıdır adeta. Tarhana çorbası yapanların yanı sıra tarhana cipsi de yapanlar vardır. Tarhana cipsi çocuklara sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi olabilir. Peki, daha önce yapmayanlar için tarhana cipsi nasıl yapılır? İşte, tarhana cipsi tarifi...

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:33
Tarhana cipsi nasıl yapılır? Tarhana cipsi tarifi

Tarhana cipsi tarifi bu sıralar kışlık hazırlık yapanların gündeminde. Tarhana kışlık hazırlıklarının baş tacıdır adeta. Tarhana çorbası yapanların yanı sıra tarhana cipsi de yapanlar vardır. Tarhana cipsi çocuklara sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi olabilir. Peki, daha önce yapmayanlar için tarhana cipsi nasıl yapılır? İşte, tarhana cipsi tarifi...

Tarhana cipsi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 su bardağı karabuğday unu

1/2 su bardağı toz tarhana

1/2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Yapılışı

Tüm malzemeleri önce bir kaşık yardımıyla karıştırıp sonra ele yapışmayacak gibi bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz.

Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine hamuru ince dikdörtgen şekilde açıp bıçakla istediğimiz şekillerde kesiyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz.

Bu aşamada hamurunuzun inceliği değişebilir, bu yüzden fırının ısısını ve sürenizi cipslerin kızarıp kızarmama durumuna göre ayarlamalısınız yoksa yanabilirler. Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:33
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