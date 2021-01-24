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Medya Targun Hatun'u oynayan Zeynep Tuğçe Bayat'tan Kuruluş Osman itirafı
Medya

Targun Hatun'u oynayan Zeynep Tuğçe Bayat'tan Kuruluş Osman itirafı

Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakterini oynayan Zeynep Tuğçe Bayat, diziyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:48:00 -
Targun Hatun'u oynayan Zeynep Tuğçe Bayat'tan Kuruluş Osman itirafı

“Kuruluş Osman” dizisinde seyirci karşısına çıkan Zeynep Tuğçe Bayat, kız kardeşi Tutku Bayat’la Nişantaşı’nda görüntülendi.

Dizideki son duruma ilişkin TV 100'e konuşan konuşan Zeynep Tuğçe Bayat, "Hayatımız her anlamda kısıtlandı. Dizi devam ediyor. Dizide ilk başta zorlandım ama şu an alıştım. Rolü çok seviyorum. Herkesin hayalidir zoru oynamak" dedi.

Bayat, kendisine yöneltilen 'Dublör kullanmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna ise "Sahneler zor ama eğitimcilerimiz çok iyi. Elimizden geleni hep beraber yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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