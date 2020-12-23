Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti

Nikola ile buluşmasının ardından obaya dönen ve kendisine ayrılan çadıra çekilen Targun Hatun, Osman Bey’e karşı hislerine mani olamadığını fark etti.

“Ah Osman Bey ah! Her şey bir oyun olarak başladı ve oyun olarak devam etti. Babamı kurtarmak için girdim bu oyuna fakat kendimi kurtaramıyorum. Gözlerinin hapsine düştüm, güçlü kollarının tutsağıyım. Ne edeyim ben şimdi? İçim içimi yemekte. Sen şimdi Bala’nın kollarındasın bense burada acı çekmekteyim” sözleriyle Osman Bey’e aşık olduğunu kendine itiraf eden Targun Hatun, büyük bir ikilemin içine düştü.

Targun Hatun, “Bala! Bala! Sen ona çocuk veremiyorsun! Ama ben vereceğim! Onu elinden alacağım! Göreceksin! Onu sevmek suç değil. İstemek de suç değil!” sözleriyle Bala Hatun’a adeta meydan okudu.

Targun Hatun, Osman Bey’e aşkına gem vurabilecek mi? Ertuğrul Bey’in kararı ne olacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey’i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey’in beyliği almak için planı ne? Nikola, Targun Hatun’u kullanarak Kayı Obası’na sızabilecek mi? Flatyos, Osman Bey’i ele geçirebilmek için nasıl bir tuzak kuracak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın 39’uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.