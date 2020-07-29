Tarçının 2 inanılmaz etkisi ortaya çıktı
Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu tarçının prediyabetli kişilerde kan şekerini dengelediğini ve tip 2 diyabeti engellediğini ortaya çıkardı.
Bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu, tarçının iki inanılmaz etkisini ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada, tarçının prediyabetli kişilerde kan şekerini dengelediği ve tip 2 diyabeti engellediği belirtildi.
Çalışma kapsamında prediyabetli 51 hastaya 12 hafta boyunca günde üç kez 500 mg tarçın kapsülü verildi. Çalışma sonucu, tarçın takviyelerinin anormal açlık glikoz seviyelerini düşürdüğü gözlemlendi.
Harvard Üniversitesi Joslin Diyabet Merkezi araştırmacılarından Dr. Giulio Romeo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "12 haftalık çalışmamız, prediyabetli hastalarda kan şekeri seviyelerinin sabit kalması üzerine diyete tarçın eklemenin faydalı etkilerini gösterdi." ifadelerini kullandı.
Çalışma sonuçları, dünyaca ünlü Endokrin Derneği Dergisi'nde yayınlandı.