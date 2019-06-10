Tarçını birde bu şekilde kullanın

Sivilce oluşumundan kemik sağlığına, özellikle şekeri dengelemesiyle ünlenen tarçın, artık yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak.

Yapılan araştırmalara göre tarçının keskin kokusu haşere ve özellikle karıncaları uzaklaştırıyor. Tarçın tüketen kişilerin yanına börtü böcek daha az uğruyor.

Sıcak aylarda gönül rahatlığıyla pencerelerinizi açabilmek için, pencerenizin önüne tarçın serpmeniz yeterli olacaktır.

Çünkü böcekler geçtikleri yerlere kokularını bırakır ve geri dönmek için bu izi takip ederler. Evinizi uğrak bir mekan olmaktan kurtarmak içinde tarçın serpmeniz gerekir. Özellikle de karıncalar tarçın kokusundan nefret ederler. Bu yöntemi uyguladıktan sonra bir tane bile karınca evinize uğramayacak.

Eğer sivrisineklerle başınız dertte ise, onlardan kurtulmak için bambaşka çareler bulmanız gerekecek..