Tarçın nasıl kullanılmalı? Tarçın hangi hastalıklara iyi gelir?

Tarçının sindirim ve mide problemlerine iyi geldiği bilinmektedir. Birçok hastalığa iyi gelen bu besin mide problemlerinden tutun da göz bozukluklarının tedavisine kadar önemli rol oynar. Peki hoş rayihası ile başımızı döndüren mutfağımızın vazgeçilmezi tarçının faydaları nelerdir? Tarçın tüketmenin olası bir zararı var mıdır? Tarçını keyifle nerelerde kullanabiliriz? Tarçın en bol nerede yetişir?

Tarçın özellikle Karayipler, Güney Amerika ve Güney Doğu Asya’da yetişir. M.Ö 2000’lerden beri başta Eski Mısır İmparatorlukları olmak üzere kullanılan en yaygın baharatlar arasındadır.. Günümüzde bu baharat Amerika ve Avrupa’da karabiberden sonra en çok tüketilen 2. baharattır.

Tarçın diyabetten, ağrı ve acıların azaltılmasına kadar pek çok yaygın problemle mücadelede katkı sağlar. Tüm bu faydaları ile tarçın, eski zamanlarda altından daha değerliydi. Tarçının sindirim ve mide problemlerine iyi geldiği bilinmektedir. İşte tarçın tüketmenin yararları...

Tarçın hangi hastalıklara iyi gelir?

İşte tarçının en bilinen 12 faydası;

• Tarçın tip 2 diyabetin tedavisine yardımcı olur. Tarçının kan basıncını düşürdüğü, kan şekerini ve insülin direncini azalttığı yapılan araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır.

• Metabolizmayı düzenleyici etkisi sayesinde obezite ile mücadelede yardımcıdır.

• Kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol seviyesini azaltır ve iyi kolesterol olan HDL kolesterol'ü artırır.

• Mantar, bakteri ve virüsün neden olduğu hastalıklarla mücadelede vücut direncini artıran tarçın Orta Çağ'da ilaç olarak kullanılmaktaydı.

• Antimikrobiyolojik özelliği sayesinde vücudun HIV virüsü ile savaşmasına katkı sağlar.

• Kandida mantarının tedavisinde tarçın kullanımı son derece faydalıdır. Tarçının bu özelliği klinik bulgularla kanıtlanmıştır.

• Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının semptomlarının tedavisinde rol oynar.

• Tarçın antikanserojen özelliklere sahiptir.

• Antiflamatuar özelliği ile tarçın bağışıklık sistemini güçlendirir. Acı ve ağrıların tedavisinde kullanılır.

• İnsülin direncini azaltan tarçın, bu özelliği ile polikistik over sendromunun tedavisinde rol oynar.

• Yapılan çalışmalar tarçının pek çok antioksidan faydasının olduğunu göstermektedir. İçeriğindeki yüksek antioksidan miktarı sayesinde konser ve diğer hastalıkların oluşma riskini azaltır.

• Göz bozukluklarının tedavisine yardımcı olan tarçın göz kuruluğuna da iyi gelmektedir

Tarçını hangi gıdaların yanında kullanabiliriz?

Çubuk tarçını sıcak su ile kaynatarak tüketebileceğiniz gibi toz tarçını pek çok meyve ve içeceklere tatlandırıcı olarak katabilirsiniz. Tarçın ve elmayla yapacağınız tost kahvaltınız için hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir seçim olacaktır. Hindistan cevizi sütü veya badem sütü ve yumurta ile hazırladığınız kreplere ekleyeceğiniz tarçın yemeğe kattığı lezzetin yanında kan şekerinizin düzenlenmesine de yardımcı olacak. Tarçını muz ve bal ile de tüketebilir veya ılık sütünüze bir tutam tarçın ile tat katabilirsiniz.

Tarçın tüketmenin olası bir zararı var mı?

Her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi tarçının da günde 2,5 çay kaşığından fazla tüketilmesi bazı yan etkilere neden olabilir.

• Karaciğer için zararlı olabilir.

• Kanser riski oluşturabilir.

• Ağızda yaralara sebep olabilir.

• Kan şekerini düzenlemesi bir fayda olarak görülse de fazla tüketimi durumunda tarçın kan şekerinin fazla düşmesine neden olabilir ve bu da pek çok sağlık problemini beraberinde getirir.

• Kullandığınız herhangi bir ilaç varsa doktorunuza danışmadan tarçın tüketmemeniz önerilir.

• Hamile ve emziren kadınlar için tarçın tüketimi ile alakalı henüz kanıtlanmış bir çalışma yoktur.