Tarçın kireçlenmenin doğal ilacı!

Eklemlerde bulunan kıkırdakların zamanla aşınması sonucu oluşan kireçlenme, ileri yaştaki kişilerde görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Kireçlenme daha çok diz, bilek ve parmak eklemlerinde ortaya çıkıyor. Erkeklerde kalça ve belde kadınlarda ise el-parmak eklemleri, boyun ve dizde görülüyor. Kireçlenme rahatsızlığı yaşayan kişilerde bisiklete binmek, ağırlık kaldırmak, yürüyüş yapmak gibi aktiviteler kurtarıcı oluyor. Kireçlenme riskini artıran risk faktörleri arasında ilerleyen yaş, obezite, meslek, genetik faktörler ve diyabet, romatizma gibi hastalıklar bulunuyor. Hastalığın tedavisinde doğal yöntemler de kurtarıcı oluyor. Kokusuyla herkesi mest eden tarçın, anti-iltihap ve antioksidan özelliği gösteriyor. Bundan dolayı tarçın, eklem ağrılarını dindiriyor. Eklemlerdeki şişlikleri gideriyor. Kaslardaki sertleşmeyi rahatlatıyor.

BUNU DENEYİN

1 çay kaşığı tarçın tozu ile 1 çorba kaşığı balı, bir su bardağı ılık su karışımının her sabah aç karna tüketin. Ağrılarınıza iyi geldiğini fark edeceksiniz.



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