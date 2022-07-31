Tarator sos (Kalamar sosu) tarifi: Kalamar tavanın vazgeçilmezi! Bayat ekmekleri değerlendirin

Tarator Sos (Kalamar Sosu) Tarifi İçin Malzemeler

4-5 dilim bayat ekmek içi

1 avuç dolusu ceviz içi

Yarım limon

3 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz

Tarator Sos (Kalamar Sosu) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bayat ekmekleri robotta çekip iyice ufalanmasını sağlıyoruz.

Ardından diğer tüm malzemeleri robota ekleyip, tamamen karışana kadar çekiyoruz.

Birkaç saat dolapta dinlendirip, servis yapıyoruz. Gerçekten kalamarla ve soğan halkasıyla harika bir sos oluyor.

Tarator hangi yöreye ait?

Tarator Osmanlı mutfağında bulunan bir çeşittir. Günümüzde ise Tarator, toroto ya da taratuar, bazı Balkan ülkelerinde ve Kıbrıs adasında yapılan ve cacıktan esinlenmiş, ona benzeyen soğuk yemek olarak bilinir. Kıbrıs'ta talatur olarak tanınır.