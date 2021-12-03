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Dünya Tarantula kaçakçılığı yaparken yakalandılar
Dünya

Tarantula kaçakçılığı yaparken yakalandılar

Son yıllarda kaçak olarak Avrupa ülkelerine ve Türkiye'ye sokulan egzotik böceklerin ticaretinin yapıldığı biliniyor. Kolombiya polisi, Avrupa'ya kaçırılmak üzere 300'e yakın tarantula örümceği ve akrep ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:55:00 -
Tarantula kaçakçılığı yaparken yakalandılar

Avrupa’ya gönderilmek üzere 300’den fazla tarantula ve akrep, Kolombiya’da kaçakçılıkla mücadele polisi tarafından ele geçirildi. Bogota’nın El Dorado havaalanındaki yetkililer, 232 tarantula örümceği, dokuz örümcek yumurtası ve yedi yavrusuyla birlikte bir akrep ve 67 hamamböceği de dahil olmak üzere 210 plastik kap tüyler ürpertici sürüngen ele geçirdi. İki Alman, bavullarına yerleştirilmiş konteynırların bulunmasının ardından tutuklandı.Çift, hayvanları akademik nedenlerle Almanya’ya gönderdiklerini iddia etti, ancak yetkililer gerekli izinler olmadan seyahat ettiklerini söyledi.

Yetkililer, hayvanların profesyoneller tarafından muayene edildiğini ve daha sonra onları serbest bırakmaya mı yoksa başka bir yere nakil mi edeceklerine henüz karar vermediklerini dile getirdi.

Kolombiya Çevre Bakanı Carolina Urrutia “Kamuya, sözde akademik veya araştırma amaçlı olarak böcekleri taşıdıklarını iddia ediyorlar. Ancak herhangi bir araştırma için çevre yetkililerinden izinler alınması gerektiğini hatırlatmak zorundayız” dedi. Uzmanların, onları serbest bırakıp bırakmamaya karar vermeden önce “herhangi bir risk veya tehdit derecesi olup olmadığını” belirlemek için “biyolojik değerlendirmelerini” yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Dünyanın 17 mega çeşitlilik ülkesinden biri olan ve on binlerce farklı türe sahip olan Kolombiya, biyolojik çeşitliliği nedeniyle yaban hayatı kaçakçıları için en önemli lokasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.

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