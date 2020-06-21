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Spor

Taraftarlardan Mustafa Cengiz, Muslera ve Andone’ye destek

Galatasaray taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu tribünlerine rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren Başkan Mustafa Cengiz ile sakatlıkları olan Muslera ve Andone’ye destek pankartları astı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:26:08 -
Taraftarlardan Mustafa Cengiz, Muslera ve Andone’ye destek

Galatasaray taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu tribünlerine rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren Başkan Mustafa Cengiz ile sakatlıkları olan Muslera ve Andone’ye destek pankartları astı.


Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig’in 28. haftasında evinde oynadıkları Gaziantep FK maçında Başkan Mustafa Cengiz ile Fernando Muslera ve Florin Andone’yi unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, rahatsızlıklarından dolayı operasyon geçiren Başkan Mustafa Cengiz için Fetih Suresi’nin bir bölümünün yer aldığı (İnna Fetahna Leke Fethan Mubina) ’Dualarımız seninle başkanım’ yazılı pankart astı. Geçtiğimiz haftaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera ve Andone için de ’Geçmiş olsun, kalbimiz sizinle’ yazılı pankartlar yer aldı.

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