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Spor Taraftarlar sevinecek: VAR odasında yeni dönem!
Spor

Taraftarlar sevinecek: VAR odasında yeni dönem!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 14:05:00 -
Taraftarlar sevinecek: VAR odasında yeni dönem!

Süper Lig maçlarında hakem ve VAR heyeti arasında geçen diyalog kamuoyuyla paylaşılacak. 10 kişiden oluşan UEFA'nın üst düzey görevlileri gözlemci olarak hakem puanlamasında etkili olacak. MHK'nın yapısı değiştirilerek 5 üyeden oluşacak. Bunlardan 3'ünü TFF, 2'sini Kulüpler Birliği seçecek.

Süper Lig maçlarında hakem ve VAR heyeti arasında geçen diyalog kamuoyuyla paylaşılacak. 10 kişiden oluşan UEFA'nın üst düzey görevlileri gözlemci olarak hakem puanlamasında etkili olacak. MHK'nın yapısı değiştirilerek 5 üyeden oluşacak. Bunlardan 3'ünü TFF, 2'sini Kulüpler Birliği seçecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türk futbolunda devrim niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. TFF, Türk futbolunda son zamanlarda büyük tartışmalara neden olan VAR sistemi, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısı ve hakem hataları ile ilgili radikal düzenlemelere gidecek. TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, spor medyasının temsilcileri ile bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin sohbet toplantısı düzenledi. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Eröğüt, Trendyol Süper Lig'de hayata geçirilen Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin çalışma prensipleri, VAR kayıtlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısının değişip değişmeyeceği gibi konularda açıklamalarda bulundu.

VAR KAYITLARI AÇIKLANACAK

Eröğüt Türkiye'de Süper Lig maçlarındaki VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışma yaptıklarını söyledi. İspanya La Liga'dan örnek veren Eröğüt, IFAB'ın VAR konuşmalarının hakem VAR'a çağrıldığı an ile ilgili yayınına eğitim amaçlı izin verdiğini hatırlatarak, Türkiye'de de bunun uygulanabileceğini ifade etti. Şu an bazı testler yaptıklarını belirten Mustafa Eröğüt, en kısa sürede konuyla ilgili kararları kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

YABANCI GÖZLEMCİ GELİYOR

Türk futbolunun mevcut yapısında hakemlerin aldıkları puanlarda gözlemcilerin etkilerini anlatan Eröğüt, yeni dönemde bu yapıyı da

değiştireceklerini, 10 kişiden oluşan UEFA'nın üst düzey görevlilerinin artık gözlemci olarak Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ifade etti. Bu gözlemci grubunun notları yeni dönemde hakem puanının yüzde 50'sine tekabül edecek. Yeni dönemde TV gözlemcileri olmayacak. Stattaki maç gözlemcilerinin hakem puanına etkisi yüzde 30 olacak. VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilen notların toplam nota etkisi ise yüzde 20 olacak. Yeni sistemin Süper Lig'de 26. hafta maçları itibarıyla uygulanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalardan biri de TFF'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve Kulüpler Birliği ile istişare ettiği MHK'nin yapısının değiştirilmesi.
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MHK'DA DEĞİŞİKLİK

Planlamaya göre yeni MHK, 5 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 3'ü daha önce olduğu gibi yine TFF tarafından belirlenecek, iki üye ise Kulüpler Birliği'nin önereceği ve üzerinde uzlaşma sağlayacağı kişiler olacak. Burada bir noktaya açıklık getiren Eröğüt, "Kulüpler Birliği temsilcilerinin kulüp temsilcileri olacağı zannediliyor. Bu açıkça FIFA kurallarına da aykırı. Böyle bir şey söz konusu değil. Kulüpler Birliği'nin önereceği ama kulüp üyeliği bulunmayan kişiler olacak" dedi.

YENİ OFSAYT SİSTEMİ ANLATILDI

VAR Merkezi'nde VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun uygulamalı olarak hem VAR pozisyonları hem de yarı otomatik ofsayt sisteminin nasıl çalıştığına dair bir sunum gerçekleştirdi. Coşkun, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile Süper Lig maçlarının oynandığı her stadyuma yüksek çözünürlüklü 10'ar kamera yerleştirildiğini bu kameraların anlık olarak VAR merkezine görüntü ilettiğini, bu sayede yayıncı kuruluşa iletilen animasyon dahil bir pozisyonun incelenme süresinin ciddi anlamda azaldığına dikkati çekti.

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