Taraftarlar 'Paralar nerede?' diye sormuştu! Fikret Oman cevap verdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Sporun Geleceği Aydınlık mı?' panelinde konuştu. Orman, "2012'de Beşiktaş'a başkan olduğumda cirosu 78 milyon dolar civarındaydı. 330 milyon dolar da borcu vardı. Onu yönetmek ve aynı zamanda skorsal başarılar yakalamak kolay olmuyor. Türk futbolu bütçeleri aşağıya çekip küçülerek ve gelirini artırarak bunu aşabilir." dedi.

"Hannover'de Beşiktaş maçını izleyemedim"

Başkan, "La Liga 86 ülkede yayınlanıyor ve 86 ülkeye yayın hakkı satılmış durumda. Beşiktaş'ın Malmö maçının olduğu gün Almanya'da, Hannover'deydim ve izleyecek bir yer bulamadım. Kahve de, restoran da bulamadım. Türklerin en çok yaşadığı yerlerden birinde bulamadım." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ı Çağlayan Adliyesi'nde 450 mahkemenin elinden aldım"

Beşiktaş'ı Çağlayan Adliyesi'nde 450 mahkemenin elinden aldım. İyi bir finans oluşturuluyor ama maç kazanamayınca 'Paralar nerede' oluyor. Devlette Maliye ve Spor Bakanlığı olarak bir formül üretmeye çalışıyor.

"Cumartesi günü divanda anlatacağım"

Orman, "Taraftar 'Paralar nerede?' diyor, belki cevaplamak istersiniz" sorusuna ise, "Onu isterseniz cumartesi günü divanda anlatayım." cevabını verdi.