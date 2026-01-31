  • İSTANBUL
Taraftarlar dört gözle bekliyor! İşte Lookman transferinde son durum
Spor

Taraftarlar dört gözle bekliyor! İşte Lookman transferinde son durum

Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Süper Lig devi Fenerbahçe ile Atalanta, Ademola Lookman transferinde 40 milyon euroda anlaşsa da ödeme planı ve banka garantileri nedeniyle transfer tamamlanamadı.

Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde önemli aşama kaydetti. Taraflar bonservis bedelinde anlaşma sağlasa da süreç henüz resmiyete dökülmedi.

40 MİLYON EURODA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertliler ile Atalanta arasında toplam 40 milyon euroyu bulan transfer paketi konusunda ücret noktasında prensip anlaşmasına varıldı. Ancak ödeme planı ve banka teminatları nedeniyle transfer şu aşamada sonuçlandırılamadı.

BANKA GARANTİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre iki kulüp arasında banka garantileriyle ilgili görüşmeler sürüyor. Bu konuda henüz uzlaşma sağlanamazken, transferin kaderini bu detayların belirleyeceği ifade ediliyor.

 

DEVİN ÖZEK İTALYA'DA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe yönetiminden Devin Özek'in transfer sürecini yakından takip ettiği ve hala İtalya'da bulunarak Atalanta yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler yaptığı öğrenildi.

OYUNCU CEPHESİNDE PÜRÜZ YOK

Ademola Lookman cephesinde ise herhangi bir sorun bulunmuyor. Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve sarı-lacivertlilerle kişisel şartlarda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Lookman'ın yıllık 7 milyon eurodan 4,5 yıllık sözleşmeye hazır olduğu kaydedildi.

