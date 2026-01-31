Sigara yasağı genişliyor: Çocuk alanları ve sahiller sigarasız olacak

Sigarayla mücadele kapsamında yeni bir yol haritası oluşturuldu. Bu çerçevede, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin mevcut mevzuatta kapsamlı değişiklikler yapılması planlanıyor.

Hazırlıkları süren düzenleme ile sigara yasağının uygulama alanının genişletilmesi ve özellikle çocukların yoğun bulunduğu alanların tamamen dumansız hale getirilmesi hedefleniyor.

“YARI AÇIK ALAN” TANIMI DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte, bugüne kadar gri alanda kalan bazı mekânlar net şekilde kapalı alan kapsamına alınacak. Üstü açılıp kapanabilen tenteli alanlar ile kış bahçeleri artık sigara içilebilen alanlar arasında yer almayacak. Bu alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına tamamen yasak getirilmesi öngörülüyor.

GİRİŞ KAPILARINA 5 METRE SINIRI

Mevzuat taslağında öne çıkan bir diğer başlık ise bina girişlerine ilişkin mesafe kuralı. Buna göre; kamu binaları, alışveriş merkezleri ve restoranların ana giriş kapılarından en az 5 metre mesafeye kadar sigara içilmesine izin verilmeyecek. Böylece pasif içiciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ÇOCUK PARKLARI VE PLAJLAR SİGARASIZ OLACAK

Düzenleme kapsamında çocuk parklarının tamamı “kırmızı hat” ilan edilerek sigara kullanımına kapatılacak. Ayrıca pilot uygulama olarak belirlenen bazı sahil ve plajlarda “mavi bölgeler” oluşturularak bu alanlarda da sigara içilmesi yasaklanacak.

Türkiye’de tütün mamullerinin kapalı alanlarda kullanımı, 19 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5727 sayılı Kanun ile büyük ölçüde yasaklanmıştı.

Yasa, Temmuz 2009’da tam olarak uygulanmaya başlanmış ve Türkiye’yi Avrupa’da dumansız hava sahası uygulamasını hayata geçiren üçüncü ülke konumuna taşımıştı.

Sonraki yıllarda da düzenlemeler genişletilmiş; 2013’te taşıtlarda sigara içilmesi yasaklanmış, 2019’da düz ve standart paket uygulamasına geçilmiş, 2020 itibarıyla ise yalnızca bu paketlerin satışı yapılmaya başlanmıştı.