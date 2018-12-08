0553 313 94 23

"Taraftarla şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:- "Her geçen gün şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyoruz ve taraftar desteğine ihtiyacımız daha da artıyor"

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:19
"Taraftarla şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, taraftar desteğiyle şampiyonluğa ulaşmak istediklerini bildirdi.

Altıparmak, yazılı açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana her geçen gün daha iyi futbol sergilediklerini belirtti.

Zorlu bir göreve geldiğinin farkında olduğunu ancak hem Gaziantep şehrinin hem de kulübün inanılmaz bir potansiyeli olduğunu ifade eden Altıparmak, "Geldiğimiz günden bu yana ciddi bir mesai harcıyoruz ve bunların sonucunu sahada alabilmek gerçekten bizleri memnun ediyor. Her geçen gün şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyoruz ve taraftar desteğine ihtiyacımız daha da artıyor. Umut ediyorum ki, son haftalarda olduğu gibi Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında da tüm Gaziantepliler yanımızda olur ve alacağımız galibiyeti yine hep birlikte kutlarız. Futbolcularımın bu karşılaşmada da yüreklerini sahaya koyacaklarına dair inancım sonsuz. Yeter ki bu takıma gönül veren, herkes o tribünlerde bizleri desteklesin." ifadelerini kullandı.

Gazişehir Gaziantep'te çıktığı maçlardan 2.33 puan ortalaması yakaladıklarını hatırlatan Altıparmak, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde en büyük sorunumuz kadro yapısından ziyade takım içerisindeki negatif ortamdı. İlk olarak göreve buradan başladık ve futbolcuların arasındaki ilişkileri pekiştirmeye çalıştık. Geride kalan altı haftaya baktığımız zaman bunu başardığımızı, aldığımız sonuçlarda gösteriyor. Şu an gerçekten oynayan, oynamayan tüm futbolcularım bu olayın bilincindeler ve ona göre hareket ediyorlar. Yakaladığımız bu güzel hava sonuçlara da yansıyor ve hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Umut ediyorum ki taraftarla şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."


- "Gelecek hafta lider olabiliriz"


Zorlu bir 3 haftanın kendilerini beklediğine işaret eden Altıparmak, şunları kaydetti.

"Bu hafta gerçekten iyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz ancak taraftarlarımızın da desteğiyle yolumuza kayıpsız devam edebileceğimize inanıyorum. Diğer yanda bu hafta Denizlispor-Gençlerbirliği maçı oynanacak. Oradan çıkacak sonuç ne olursa olsun, Balıkesirspor'u yenmemiz halinde bu haftayı ikinci de tamamlayabiliriz, belki de gelecek hafta lider olabiliriz. Ama öncelikle kendi oynayacağımız Balıkesirspor maçına konsantre olmamız gerekiyor ve hazırlıklarımızı da o anlayışla sürdürüyoruz. Umarım tüm Gaziantepliler pazartesi günü stadyumumuzu dolduracaktır ve alacağımız galibiyetin sevincini de hep birlikte yaşarız."

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:19
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. Denizlispor
  3. Futbol
  4. Gazişehir Gaziantep
  5. Gençlerbirliği
  6. Mehmet Altıparmak
  7. taraftar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İmar barışından 8 milyon 900 bin kişi yararlandı"
    1. "İmar barışından 8 milyon 900 bin kişi..
    2. Dövme stüdyosuna pompalı tüfekle saldırı
    3. Çocuklarda burun kanaması
    4. İsrail-Lübnan sınırında hareketlilik
    5. Erkekler ev işi yapmalı mı?
    6. Galatasaray'ın Rize 11'i belli oldu
    7. Bakan Albayrak vatandaşlarla özçekim..
    8. Fransa'daki gösterilerde 3'ü polis, 30..
    9. Yunanistan'dan Soldado'ya sürpriz talip
    10. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye..
    11. Bu acının tarifi yok! 'Kuzum sana..
    12. Beşiktaş'tan Mehmet Tutulkan için..
    13. Hekimler anne adayı genç hanımları..
    14. Maçın ardından
    15. Trump açıkladı: Genelkurmay başkan..
    16. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    17. Bakan Kurum'dan 'imar barışı' açıklaması
    18. Çavuşoğlu: Bu politikaya devam edeceğiz
    19. İnsanlar artık kendi sebzelerini..
    20. Paris gösterilerinde şiddet ara..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!