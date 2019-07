Taraftardan ‘transferde geç kaldık’ eleştirisi

İstanbul’da yaşayan Malatyalıların oluşturduğu Marmara Derebeyleri Malatyaspor Taraftarlar Derneği, yazılı bir açıklamayla Evkur Yeni Malatyaspor’un transferdeki gidişatını eleştirdi.

Derneğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, transfer konusunun camiayı hayal kırıklığına uğrattığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bir transfer sezonunda yine bilgi kirliliği almış başını gidiyor. Malatyaspor’umuza gelen yeni futbolcularımıza tekrar hoş geldin diyor, takımımıza Avrupa yolunda başarılar diliyoruz. Ancak son zamanlarda kulüp içerisinde oldu bitti şekliyle üzeri kapatılan, transfer konusunun camiamızı hayal kırıklığına uğrattığı bir gerçektir. Marmara Derebeyleri Taraftar Derneği, bugüne kadar Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve yönetiminin attığı her adımda destekçisi olmuştur. Üzerimize düşen bizden istenen her türlü manevi desteği yönetimimiz ve üyelerimiz bugüne kadar verdiği gibi bundan sonrada takımının yanında olacak. Uzak-yakın, sıcak-soğuk demeden her deplasmanda tribündeki yerimizi aldık. Süper Lig’de geride kalan sezonun ikinci yarısında 7 maç üst üste galibiyet yüzü göremeyen takımımıza, yönetimimize, teknik heyet ve futbolculara en ufak bir serzenişte asla bulunmadık. Ne olursa olsun tribünlerden Yeni Malatyaspor’a zarar verecek aleyhte tezahüratlara bulaşmadık. Her zaman sağduyulu kaldık. Camiamızı kaos ortamına sürüklemek isteyenlerin, yönetimi yanlış transfer politikalarıyla “vizyonsuzlukla” itham edeni dış mihrakların ekmeğine hiçbir zaman yağ sürmedik. Geçen yıl Azubuike, Sadık Çiftpınar ve Khalid Boutaib gibi başarılı futbolcuların yokluğunu henüz dolduramamışken, Aboubakar Kamara, Guilherme ve Daniel Aleksic gibi skora doğrudan etki eden yetenekli futbolcuların yokluğunu nasıl doldurmayı düşünüyorsunuz? Yıllar sonra katılacağımız UEFA Ligi’nde büyük zaferlere uzanacak yatırımlar yapılması gerekirken, yine tüm yük teknik heyete ve mevcut kadroya yüklenmek mi isteniyor? Biliyoruz ki Sergen hocamız her zamanki gibi elinden gelenin fazlasını yapacak, takımımız kaplanlar gibi savaşacak ve bizler taraftarlar olarak hangi mevkide eksiksek oradaymışçasına destek olacağız. Marmara Derebeyleri Taraftar Derneği olarak doğru işlere sonsuz destek verdiğimiz gibi yapılan hataları ve yanlışları da dile getirmemiz kaçınılmazdır. Bu alternatifsiz kadronun getireceği olası başarısızlıkların sorumlusu taraftar nezdinde mevcut yönetim olacaktır. Tıpkı kameralar karşısında yapılan açıklamalar gibi bu da büyük bir yanlış olarak yönetimin hanesine yazılmıştır. İyi niyetle eksikleri tamamlamak adına verilen mücadelenin ve emeğin farkında olduğumuz bilinmelidir. Önceki senelerde transfer döneminde yapılan hatalardan ders alarak gereken eksiklikler tamamlanmalıdır. Elbette sportif başarının yanı sıra ekonomik istikrarı saklamak da sizlerin asli görevidir. Büyük kulüp olmanın gereği sadece futbolcu satışından kulübe ekonomik girdiği sağlamak mıdır? Kulübümüzün gelir kaynaklarını artırmak veya yeni kaynak arayışına girmek yerine futbolcu sirkülasyonunu artırmak ateşle oynamak değil midir? Yeni Malatyaspor’un, gerek ülkemizde gerekse yurtdışında yaşayan 2 milyon dolayındaki Malatya halkını temsil ettiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Malatya halkının değerlerini kılavuz olarak alınması gerektiğini, atılacak her adımdan şeffaf, aydınlatıcı ve bilgilendirici açıklamalar yapılmasını Malatyalı bir sivil toplum kuruluşu olarak şiddetle talep ediyoruz. Şimdi camia olarak moralleri yüksek tutma zamanıdır. Bu inancı dalga dalga sahaya yayma, sonsuz desteği kenarda ve sahada savaşanlara hissettirme zamanıdır" ifadelerine yer verildi.