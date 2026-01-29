AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

İstanbul’da günlerdir etkili olan ılık lodos havası yerini sert kış koşullarına bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının giriş yapacağını duyurarak İstanbulluları ani sıcaklık düşüşü, kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyardı. Uzmanlara göre birkaç gün içinde termometrelerde 10 dereceden fazla düşüş yaşanacak.

AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre bugün 15 derece civarında seyreden sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren hızla gerileyecek. Yarın ve cumartesi günü sağanak yağmur beklenirken, cumartesi günü sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Kent genelinde sert rüzgar ve yağışın etkili olması bekleniyor.

Kış şartlarının asıl etkisi ise yeni haftayla birlikte hissedilecek. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıkların 1-5 derece aralığına inmesiyle birlikte yağışın karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor. 3 Şubat Salı günü ise İstanbul’da hafif kar yağışı bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, gece saatlerinde sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşeceğini, bu nedenle don ve buzlanma riskinin artacağını vurguladı. Çarşamba günü yağışın etkisini kaybetmesi beklenirken, soğuk havanın bir süre daha devam edeceği ifade edildi.

AKOM, sürücülere zincir ve kış lastiği uyarısı yaparken, vatandaşların ani hava değişimine karşı tedbirli olması istendi. Uzmanlar, “Lodosla gelen bahar havasına aldanmayın, İstanbul yeniden kış moduna giriyor” değerlendirmesinde bulundu.