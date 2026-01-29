Garajda Lamborghini: Baba-oğul 3D yazıcıyla imkansızı başardı

3D yazıcıların neler yapabileceği konusu hala birçok kişi için merak uyandırıcı bir tartışma alanı. Kimileri bu cihazları sadece küçük hobi objeleri üretmek için kullanırken, kimileri de sınırları zorlamayı tercih ediyor. Fiyatları 200 dolardan başlayıp profesyonel seviyede 500 bin dolara kadar çıkan bu teknoloji, aslında tamamen bütçenizle ve hayal gücünüzle sınırlı. Fizikçi Sterling Backus için ise bu sınır, kendi garajında bir Lamborghini Aventador inşa etmekti.

FORZA'DAN GERÇEK YOLLARA UZANAN BİR BABA OĞUL PROJESİ

Her şey bir video oyunuyla başladı. Backus ve oğlu popüler yarış oyunu Forza oynarken, küçük çocuk babasına bu muazzam otomobili birlikte yapıp yapamayacaklarını sordu. Bir babanın oğluna verebileceği en iddialı cevapla yola çıkan Dr. Backus, sadece dış görünüşü benzeyen bir maket değil, gerçekten çalışan ve yola çıkan bir canavar yaratmaya karar verdi.

Amazon'dan aldığı basit bir CR-10S model 3D yazıcıyla işe koyulan Backus, yaklaşık 20 bin dolarlık bir bütçe ve dört yıllık yoğun bir emekle imkansızı başardı. Kendi arka bahçesinde yükselen bu proje, otomobil dünyasının en estetik modellerinden biri olan Aventador’a adeta bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

MÜHENDİSLİK VE SABRIN BULUŞTUĞU NOKTA

Dr. Backus sadece bir hobi tutkunu değil, aynı zamanda bir mühendislik ve fizik uzmanı. Bu avantajını projenin her aşamasında kullandı. Aracın kalbinde 600 beygir güç üreten bir motor yer alırken, vites kutusu için ters çevrilmiş bir Porsche 911 şanzımanı tercih edildi.

3D yazıcıyla parça üretmenin en büyük zorluklarından biri olan dayanıklılık sorununu ise Backus yaratıcı bir yöntemle çözdü. Yazıcıdan çıkan plastik parçalar güneş altında erime riski taşıdığı için, her bir paneli karbon fiber ile kaplayarak dış etkenlere karşı kaya gibi sağlam hale getirdi. Farlar, hava kanalları ve hatta iç mekanın bazı detayları bile bu mütevazı yazıcının uzun mesaileri sonucunda ortaya çıktı.

LAMBORGHİNİ'NİN BEKLENMEDİK TEPKİSİ

Normal şartlarda dev otomobil markaları, kendi tasarımlarının kopyalanması konusunda oldukça katı hukuk kurallarına sahip. Ancak bu hikayede durum çok farklı gelişti. Lamborghini, bu tutku dolu projeye dava açmak yerine Backus ailesine sürpriz yaptı. Şirket, ailenin elindeki replikayı geçici bir süreliğine gerçek bir Aventador ile değiştirerek onlara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Hatta markanın pazarlama direktörü, araçtaki Audi direksiyonunu görünce Backus'a orijinal bir Lamborghini direksiyonu hediye etti. Şu an aracın üzerinde markanın logosunu taşıyan tek parça da bu orijinal direksiyon. Tasarımda yapılan bazı özgün değişiklikler sayesinde araç, yasal olarak bir "taklit" olmaktan çıkıp kişisel bir sanat eserine dönüştü.