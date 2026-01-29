  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzak durun, yoksa sonuçları acı olur! Papa Leo'dan yapay zekanın tehditlerine karşı uyarı Türkiye'nin yanı başında ortalık çok fena karışacak! 1000 İHA apar topar envantere alındı Bunu gün içinde tüketin: Sağlığın anahtarı lifli beslenme Petrol arama çalışmaları yapılıyordu! Adana'dan maalesef kötü haber geldi
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Petrol arama çalışmaları yapılıyordu! Adana'dan maalesef kötü haber geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrol arama çalışmaları yapılıyordu! Adana'dan maalesef kötü haber geldi

Birçok ilde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor. Adana'da yapılan sondaj faaliyetlerinden maalesef kötü haber geldi.

1
#1
Foto - Petrol arama çalışmaları yapılıyordu! Adana'dan maalesef kötü haber geldi

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana ili sınırlarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin dolduğunu bildirdi.

#2
Foto - Petrol arama çalışmaları yapılıyordu! Adana'dan maalesef kötü haber geldi

Ruhsat süresinin dolmasının ardından arama yapılan sahada böylelikle herhangi bir rezerve rastlanmamış oldu.

#3
Foto - Petrol arama çalışmaları yapılıyordu! Adana'dan maalesef kötü haber geldi

AR/TPO/K/035-d pafta numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 16 Ocak 2026 tarihinde sona erdi. 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, TPAO'nun ruhsat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı zarar görenlere tazminat hakkı doğdu.

#4
Foto - Petrol arama çalışmaları yapılıyordu! Adana'dan maalesef kötü haber geldi

Söz konusu zarar ve hasarların tazmini, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca Ortaklığın MAPEG nezdindeki teminatından karşılanacak.

#5
Foto - Petrol arama çalışmaları yapılıyordu! Adana'dan maalesef kötü haber geldi

Mağduriyet yaşayan ilgililerin, ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yetkili mahkemeden kesinleşmiş bir karar alarak Genel Müdürlüğe müracaat etmesi gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FED faiz kararını açıkladı
Ekonomi

FED faiz kararını açıkladı

Amerika Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları rekor kırmıştı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı
Gündem

Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte son dönemde kronikleşen su kesintileriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ..
İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi
Gündem

İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi

İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, bölgedeki gerilimi tırmandıracak bir hamle yaparak İsrail ..
Antalya'da deprem!
Gündem

Antalya'da deprem!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı
Teknoloji

Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı

Beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, "KIZILELMA tamamen otonom..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23