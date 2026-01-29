Petrol arama çalışmaları yapılıyordu! Adana'dan maalesef kötü haber geldi
Birçok ilde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor. Adana'da yapılan sondaj faaliyetlerinden maalesef kötü haber geldi.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana ili sınırlarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin dolduğunu bildirdi.
Ruhsat süresinin dolmasının ardından arama yapılan sahada böylelikle herhangi bir rezerve rastlanmamış oldu.
AR/TPO/K/035-d pafta numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 16 Ocak 2026 tarihinde sona erdi. 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, TPAO'nun ruhsat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı zarar görenlere tazminat hakkı doğdu.
Söz konusu zarar ve hasarların tazmini, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca Ortaklığın MAPEG nezdindeki teminatından karşılanacak.
Mağduriyet yaşayan ilgililerin, ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yetkili mahkemeden kesinleşmiş bir karar alarak Genel Müdürlüğe müracaat etmesi gerekiyor.
