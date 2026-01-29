  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Batı Yaka'da zulüm bitmiyor! Bedevi köyünde evleri ateşe verdiler CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda? Kılıçdaroğlu’ndan daha başarısız Lukoil, varlıklarını Amerikan şirket Carlyle’ye satmak için anlaşma yaptı Önce yaptırım sonra mala çökme İşsizlik rakamları açıklandı Adisyonda sürpriz son! Restoranlarda kuver ve servis ücreti dönemi bitiyor Silivri’de hırsızlar tiyatrosu Akit’e konuşan Pakize Akbaba’dan Özgür Özel’e salvolar: Atatürk’ün gölgesinde PKK’yı destekliyorlar Kolombiya lideri, Latin Amerika ülkelerine birlik çağrısında bulundu ABD'ye karşı tek yumruk
Ekonomi Merkez Bankası’ndan yeni rekor!
Ekonomi

Merkez Bankası’ndan yeni rekor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Merkez Bankası’ndan yeni rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselerek 215,6 milyar dolara ulaştı.

TCMB toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında 215 milyar 614 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 23 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artışla 86 milyar 202 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 16 Ocak'ta 84 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 8 milyar 390 milyon dolar yükselişle 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar artışla 205 milyar 177 milyon dolardan 215 milyar 614 milyon dolara yükseldi.

Böylece toplam rezervler, üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaştı.

Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Ekonomi

Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Ekonomide KKM devri resmen bitti: Merkez Bankası iki tebliği iptal etti!
Ekonomide KKM devri resmen bitti: Merkez Bankası iki tebliği iptal etti!

Ekonomi

Ekonomide KKM devri resmen bitti: Merkez Bankası iki tebliği iptal etti!

Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentisi belli oldu
Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentisi belli oldu

Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentisi belli oldu

Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu
Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu

Gündem

Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23