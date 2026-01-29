Uzman isim uyardı! Belirtiler masum sanılıyor, tanı gecikiyor

Soğuk hava, kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarını daha yaygın hale getiriyor. Grip, soğuk algınlığı, bronşit ve zatürre gibi hastalıkların çoğu zaman benzer belirtilerle ortaya çıktığını belirten uzmanlar, bu durumun tanının gecikmesine ve hastalığın ağırlaşmasına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, “Düşük sıcaklıkların solunum yollarındaki koruyucu mukozayı zayıflatarak virüslerin vücuda tutunmasını kolaylaştırmaktadır. Burun içi mukozanın kurumasıyla birlikte savunma mekanizmaları zayıflamakta ve bu durum enfeksiyon riskini artırmaktadır” diye konuştu.

“Kış aylarında grip en yaygın enfeksiyon”

Grip hastalığının influenza virüsünün neden olduğu ve burun, boğaz ile akciğerleri etkileyen son derece bulaşıcı bir enfeksiyon olduğunu belirten Uzm. Dr. Oğurlu, “Ekim ayından mart ayına kadar vaka sayılarında belirgin artış görülmektedir. Ateş, halsizlik, kas ağrıları ve öksürük gibi belirtilerle seyreden gribin erken tanı ve uygun tedaviyle daha hafif atlatılıyor” dedi.

Bu sorun hafif başlayıp ağırlaşabilir

Soğuk algınlığı ve nezlenin kış aylarında sık karşılaşılan enfeksiyonlar arasında yer aldığını ifade eden Uzm. Dr. Oğurlu, “Bu hastalıklara birçok farklı virüs neden olur ve en sık görülen etkide rinovirüslerdir. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve baş ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer alır” diye konuştu.

Tanı konulması mutlaka gerekli

Pandemi sürecinde herkesin yakından tanıdığı COVID-19’un da solunum yollarını ve akciğerleri etkileyen bulaşıcı bir enfeksiyon olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, “Kış aylarında diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte görülme ihtimali artmaktadır. Benzer belirtiler nedeniyle ayırıcı tanı yapılması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Hayati risk taşıyabiliyor”

Zatürrenin akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu geliştiğini belirten Oğurlu, “Hastalık bakteriyel ya da viral etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Öksürük, balgam, nefes darlığı ve yüksek ateş gibi belirtiler ciddiye alınmalı. Bronşit ise hava yollarının iltihaplanmasıyla gelişmekte ve özellikle öksürük ön planda durur” dedi.

“En güçlü koruma aşı”

Aşının kış aylarında görülen solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada en etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, “Her yıl sonbahar aylarında grip aşısı özellikle ileri yaşta ki bireyler ve kronik hastalığı olanlar için kesinlikle uygulanmalıdır. Zatürre aşılarının da önemli bir koruma sağladığını ve aşının türüne göre uzun süreli bağışıklık oluşturabildiğinin” ifadelerini kullandı.

Basit önlemler alınmalı

Soğuk havalarda vücut ısısının korunmasının enfeksiyon riskini azaltmada önemli olduğunu dile getiren Oğurlu, “Eldiven, şapka ve atkı kullanımı hem üşümeyi önler hem de solunan havanın ısınmasına yardımcı olur. Ellerin düzenli yıkanması, sebze ve meyve tüketiminin artırılması bağışıklık sistemini önemli derecede desteklemektedir” diye konuştu.

Maske kullanmak şart mı?

Sigaranın solunum yollarını tahriş ederek enfeksiyonlara zemin hazırladığını belirten Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, “Sigarayı tüketiminin bırakılması hem solunum fonksiyonlarını iyileştirir hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Pandemi döneminde maske kullanımı sonucunda solunum yolu enfeksiyonları belirgin şekilde azalmıştır. Kış aylarında kalabalık ortamlarda maske kullanımı koruyucu görevi üstlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Uzun süren öksürüğe dikkat

Kış aylarında başlayan öksürüğün mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, “Öksürüğün üç haftadan uzun sürmesi altta yatan farklı bir hastalığın habercisi olabilir. Bu durumda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Grip sonrası şikâyetler uzayabilir ve bazı vakalarda grip virüsü zatürreye yol açabilir. Bu tür belirtilerde hekime erken başvuru, tanı ve tedavi sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır” dedi.