Taraftar minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kasımpaşa-Bursaspor maçından dönenleri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda, İhsan Ö. idaresindeki 34 HP 7185 plakalı tır, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında Yaşar Ahmet Yavuz yönetimindeki 16 DBG 26 plakalı Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki 10 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale döndü.

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