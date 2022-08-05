Taraftar Gustavo Henrique'yi sevdi
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Gustavo Henrique, Slovacko maçındaki performansıyla taraftarın beğenisini kazandı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, çıktığı ilk resmi maçta taraftarların büyük beğenisini topladı.
Taraftarlar, sarı lacivertlilerle ilk maçında çıkan yıldız stopere büyük destek oldu. Futbolseverler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda da 29 yaşındaki stoperin savunmada güven verdiğini vurguladılar.
Karşılaşmada zaman zaman aksamasına rağmen tecrübeli futbolcu, takım savunmasına yaptığı katkıyla öne çıkarken, Slovacko karşısında 90 dakikada sahada kaldı.
Henrique zaman zaman Portekizli teknik direktör Jesus'tan da alkış almayı başardı.